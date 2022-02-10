Беларусь возмутилась из-за замены белорусского флага в Украине

Между Украиной и Беларусью вспыхнул дипломатический скандал.

Беларусь высказала протест Украине из-за того, что в Днепре напротив городской мэрии вывесили бело-красно-белый флаг.

Об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Киеве.

В Минске подобное назвали "актом вандализма" и сообщили, что уже обратились в мэрию с соответствующим обращением. Однако из-за того, что реакции на это не последовало, дипломатам пришлось направить второе обращение уже в МИД Украины.

"Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины", — сказано в сообщении.

В посольстве потребовали вернуть на место официальный флаг Беларуси, принести официальные извинения, провести разбирательства и принять меры, по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Как сообщалось ранее, о том, что напротив мэрии заменили флаг 9 февраля сообщил глава города Борис Филатов, который напомнил, что в 2019 году там появилась "Аллея многонационального города", созданная по инициативе простых горожан.

"После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспалённого разума, который Александр Григорьевич (Лукашенко, — ред.) наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменён на бело-красно-белый", — написал он.

Филатов подчеркнул, что город не лезет во внешнюю политику, но и не может отказать гражданам, которые высказали свою позицию в рамках их же проекта.

БЧБ флаг в Днепре

Как сообщалось ранее, в Киеве накануне задержали завербованного белорусскими спецслужбами агента, который готовил теракт в столице.