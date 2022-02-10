Білорусь обурилася через заміну білоруського прапора в Україні

Між Україною та Білоруссю спалахнув дипломатичний скандал.

Білорусь висловила протест Україні через те, що у Дніпрі навпроти міської мерії вивісили біло-червоно-білий прапор.

Про це йдеться у повідомленні посольства Білорусі у Києві.

У Мінську подібне назвали "актом вандалізму" та повідомили, що вже звернулися до мерії з відповідним зверненням. Однак через те, що реакції на це не надійшло, дипломатам довелося направити друге звернення вже до МЗС України.

"Білоруська сторона розглядає подію як цинічний прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації та акт державного вандалізму з боку влади України", — сказано в повідомленні.

У посольстві зажадали повернути на місце офіційний прапор Білорусі, принести офіційні вибачення, провести розгляди та вжити заходів щодо недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

Як повідомлялося раніше, про те, що навпроти мерії замінили прапор 9 лютого повідомив глава міста Борис Філатов, який нагадав, що у 2019 році там з’явилася "Алея багатонаціонального міста", створена з ініціативи простих городян.

"Після маніпулятивних заяв, погроз і всього того марення запаленого розуму, який Олександр Григорович (Лукашенко, — ред.) наговорив про Україну, червоно-зелений прапор з орнаментом було замінено на біло-червоно-білий", — написав він.

Філатов підкреслив, що місто не лізе у зовнішню політику, але й не може відмовити громадянам, які висловили свою позицію в рамках їхнього ж проєкту.

БЧБ прапор у Дніпрі

Як повідомлялося раніше, у Києві напередодні затримали завербованого білоруськими спецслужбами агента, який готував теракт у столиці.