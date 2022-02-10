Готував теракт за завданням Білорусі: у Києві затримали ворожого агента

За скоєння провокацій проти України чоловік отримував гроші на картку

Співробітники Служби безпеки України викрили агента білоруської держструктури, який готував теракт у Києві.

Про це вранці 10 лютого проінформувала прес-служба СБУ, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що ворожий агент займався збором даних про українських військовослужбовців, залякував представників ЗМІ та іноземців, погрожував їм, влаштовував проти них провокації та заявляв про "мінування".

Фото з місця однієї з провокацій

Також встановили його причетність до організації "мітингів" біля дипломатичних представництв інших країн та вчинення інших дій, спрямованих на дискредитацію України перед країнами ЄС та білорусами.

Затриманого викрили у підривній діяльності

Під час слідства вдалося дізнатися, що чоловіка завербували за допомогою однієї з анонімних груп у Telegram, після чого він спілкувався з "кураторами" через заборонені поштові сервіси Росії та отримував гроші на банківську картку.

Для скоєння підривної діяльності він придбав піротехніку, легкозаймисті матеріали та транспортний засіб. Зловмисника затримали під час спроби підпалу автомобіля біля однієї із громадських організацій у Києві.

Відео затримання ворожого агента

Проти нього відкрили кримінальну справу за статтями про державну зраду та теракт.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", раніше в Києві затримали відразу групу осіб, які планували масові заворушення та провокації з підпалами та бійками.

За підозрою у причетності до організації заворушень затримали скандального екс-полковника поліції Юрія Голубана.