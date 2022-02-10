Рус

Готував теракт за завданням Білорусі: у Києві затримали ворожого агента

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
111
Українця завербували через закриту групу у Telegram Новина оновлена 10 лютого 2022, 11:10
Українця завербували через закриту групу у Telegram

За скоєння провокацій проти України чоловік отримував гроші на картку

Співробітники Служби безпеки України викрили агента білоруської держструктури, який готував теракт у Києві.

Про це вранці 10 лютого проінформувала прес-служба СБУ, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що ворожий агент займався збором даних про українських військовослужбовців, залякував представників ЗМІ та іноземців, погрожував їм, влаштовував проти них провокації та заявляв про "мінування".

Фото з місця однієї з провокацій
Фото з місця однієї з провокацій

Також встановили його причетність до організації "мітингів" біля дипломатичних представництв інших країн та вчинення інших дій, спрямованих на дискредитацію України перед країнами ЄС та білорусами.

Затриманого викрили у підривній діяльності
Затриманого викрили у підривній діяльності

Під час слідства вдалося дізнатися, що чоловіка завербували за допомогою однієї з анонімних груп у Telegram, після чого він спілкувався з "кураторами" через заборонені поштові сервіси Росії та отримував гроші на банківську картку.

Для скоєння підривної діяльності він придбав піротехніку, легкозаймисті матеріали та транспортний засіб. Зловмисника затримали під час спроби підпалу автомобіля біля однієї із громадських організацій у Києві.

Відео затримання ворожого агента

Проти нього відкрили кримінальну справу за статтями про державну зраду та теракт.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", раніше в Києві затримали відразу групу осіб, які планували масові заворушення та провокації з підпалами та бійками.

За підозрою у причетності до організації заворушень затримали скандального екс-полковника поліції Юрія Голубана.

Теги:
#Київ #СБУ #Білорусь
Та сама підозріла коробка
Кривий Ріг
Біля мерії Кривого Рогу пролунав вибух: деталі (фото та відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Та сама підозріла коробка
Біля мерії Кривого Рогу пролунав вибух: деталі (фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Судна прямують до окупованого Севастопольа
Нові десантні кораблі Росії підходять до України: фото та подробиці
Дата публікації
Категорія
Автомобіль збив двох дівчаток на переході
Дівчатка, збиті водієм під наркотою у Запоріжжі, перебувають у комі: лікар розповів про їхні шанси вижити
Дата публікації
Категорія
Затори на дорогах
По 5 днів на рік у заторах: Київ потрапив у топ-3 міст світу з найгіршою ситуацією на дорогах
Дата публікації
Категорія
Іван Шмуратко
Фігурне катання та надії України на медаль: онлайн-трансляція 6-го ігрового дня на Олімпіаді-2022