За підготовку заворушень у Києві затримали скандального полковника: деталі

Стало відомо, кого затримали за підготовку заворушень у Києві.

У понеділок, 31 січня, правоохоронці затримали скандального експолковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють у справі у підготовці масових зіткнень у Києві. Вважається, що він міг бути одним із їхніх організаторів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.

Видання пише, що Голубан виконував організаторські функції та мав залучити до погромів близько 200 своїх знайомих. Також повідомляється, що він був командиром роти у складі т.зв. батальйону "Схід" та воював проти ЗСУ у лавах бойовиків "ДНР".

Інформацію про затримання Голубана також оприлюднив Pavlovsky News.

Про нього відомо, що він служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ з 1994 року. Після початку війни на Донбасі він пішов у батальйон "Київ-1" та воював в АТО де був поранений.

У 2017 році з’явилася інформація про те, що він був помічений у лавах терористів. Після цього СБУ відкрила проти нього провадження у справі про державну зраду.

Слідство встановило, що у 2014 році Голубан протягом місяця "невідомо де знаходився", проте доказів його провини так і не було оприлюднено.

Юрій Голубан

Як повідомлялося раніше, вранці 31 січня у МВС заявили, що затримали групу осіб, які хотіли організувати масові заворушення у Києві біля будівлі Офісу президента. Зазначалося, що учасників має бути близько 5 тисяч, до їхнього завдання входили підпали автомобілів, зіткнення з правоохоронцями та імітація кровопролиття, для чого навіть була заготовлена бутафорська кров.

На все це організатори виділили близько мільйона гривень.