Тисячі "тітушок" та кров: у Києві готували масштабні заворушення

Для участі у провокаціях планували зібрати близько 5 тисяч людей.

У Києві затримали групу осіб, які планували масові заворушення у столиці з підпалом автомобілів та шин, бійками та навіть розливом бутафорської крові. На провокаційну акцію планували зібрати близько 5 тисяч людей.

Про це у понеділок, 31 січня, повідомили на брифінгу керівництва Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що провокаційні акції мали розпочатися у понеділок, 31 січня, у Києві. Мітингувальники повинні були прийти під Офіс президента і розпочати там сутички з правоохоронцями.

Учасників заворушень шукали за гроші. Їхнє число мало досягти 5 тисяч, а особливо буйним обіцяли близько 2,5 тисячі гривень за одну акцію. На ці гроші вони мали палити шини, влаштовувати бійки з правоохоронцями й навіть імітувати кровопролиття. Для цього призначалася бутафорська кров, підготовлена ​​заздалегідь.

У МВС додали, що на провокаційні мітинги організатори планували привезти підставну машину швидкої допомоги, а "медики" мали засвідчити, що фейкова кров справжня.

На брифінгу також показали відео, де невідомі на приховану камеру обговорюють підвіз шин та людей на акції, а також організацію "товкучки". "Однозначно мають бути бійки", — каже голос на записі.

Після Києва подібні підставні акції мали пройти в областях, що межують із Росією. За інформацією МВС, "під прицілом" були Сумська, Чернігівська, Полтавська та навіть Черкаська області.

Відомо, що організатори провокацій отримали щонайменше 1 мільйон гривень. Шляхи надходження грошей встановлюються. Причетних до організації акції, що не відбулася, вже затримали.

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"Телеграф" опитав експертів, які розповіли, що думають про цю ситуацію і що не так з усією цією історією з "держпереворотом".