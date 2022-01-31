Тысячи "титушек" и кровь: в Киеве готовили масштабные беспорядки

Для участия в провокациях планировали собрать около 5 тысяч людей.

В Киеве задержали группу лиц, которые планировали массовые беспорядки в столице с поджогом автомобилей и шин, потасовками и даже разливом бутафорской крови. На провокационную акцию планировали собрать около 5 тысяч людей.

Об этом в понедельник, 31 января, сообщили на брифинге руководства Министерства внутренних дел.

Отмечается, что провокационные акции протеста должны были начаться в понедельник, 31 января, в Киеве. Митингующие должны были прийти под Офис президента и начать там стычки с правоохранителями.

Участников заварушек искали за деньги. Их число должно было достичь 5 тысяч, а особо буйным обещали около 2,5 тысячи гривен за одну акцию. На эти деньги они должны были жечь шины, устраивать драки с правоохранителями и даже имитировать кровопролитие. Для этого предназначалась бутафорская кровь, подготовленная заранее.

В МВД добавили, что на провокационные митинги организаторы планировали привезти подставную машину скорой помощи, а "медики" должны были засвидетельствовать, что фейковая кровь — настоящая.

На брифинге также показали видео, где неизвестные на скрытую камеру обсуждают подвоз шин и людей на акции, а также организацию "толкучки". "Однозначно должны быть драки", — говорит голос на записи.

После Киева подобные подставные акции должны были пройти в областях, которые граничат с Россией. По информации МВД, "под прицелом" были Сумская, Черниговская, Полтавская и даже Черкасская области.

Известно, что организаторы провокаций получили по меньшей мере 1 миллион гривен. Пути поступления денег устанавливаются. Причастных к организации несостоявшейся акции уже задержали.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ахметова втягивают в госпереворот в Украине. Сам же бизнесмен позже сообщил, что эти слова не соответствуют действительности.

29 ноября в СБУ подтвердили, что ведут расследование по производству о подготовке группой лиц действий, направленных на захват власти.

"Телеграф" же опросил экспертов, которые рассказали, что думают об этой ситуации и что не так со всей этой историей с "госпереворотом".