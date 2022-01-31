За подготовку беспорядков в Киеве задержали скандального полковника: детали
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Стало известно, кого задержали за подготовку беспорядков в Киеве.
В понедельник, 31 января, правоохранители задержали скандального экс-полковника полиции Юрия Голубана, который подозревается по делу в подготовке массовых беспорядков в Киеве. Считается, что он мог быть одним из их организаторов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Издание пишет, что Голубан выполнял организаторские функции и должен был привлечь к беспорядкам около 200 своих знакомых. Также сообщается, что он был командиром роты в составе т.н. батальона "Восток" и воевал против ВСУ в рядах боевиков "ДНР".
Информацию о задержании Голубана также обнародовал PavlovskyNews.
О нем известно, что он служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ с 1994 года. После начала войны на Донбассе он ушел в батальон "Киев-1" и воевал в АТО.
В 2017 году появилась информация о том, что он был замечен в рядах террористов. После этого СБУ открыла против него производство по делу об государственной измене.
Следствие установило, что в 2014 году Голубан в течение месяца "неизвестно где находился", однако доказательств его вины так и не было обнародовано.
Как сообщалось ранее, утром 31 января в МВД заявили, что задержали группу лиц, которые хотели организовать массовые беспорядки в Киеве возле здания Офиса президента. Отмечалось, что участников должно быть около 5 тысяч, в их задание входили поджоги автомобилей, столкновения с правоохранителями и имитация кровопролития, для чего даже была заготовлена бутафорская кровь.
На все это организаторы выделили около миллиона гривен.
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