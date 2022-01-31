Укр

За подготовку беспорядков в Киеве задержали скандального полковника: детали

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Юрий Голубан задержан полицейскими Новость обновлена 31 января 2022, 18:15
Юрий Голубан задержан полицейскими

Стало известно, кого задержали за подготовку беспорядков в Киеве.

В понедельник, 31 января, правоохранители задержали скандального экс-полковника полиции Юрия Голубана, который подозревается по делу в подготовке массовых беспорядков в Киеве. Считается, что он мог быть одним из их организаторов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Издание пишет, что Голубан выполнял организаторские функции и должен был привлечь к беспорядкам около 200 своих знакомых. Также сообщается, что он был командиром роты в составе т.н. батальона "Восток" и воевал против ВСУ в рядах боевиков "ДНР".

Информацию о задержании Голубана также обнародовал PavlovskyNews.

О нем известно, что он служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ с 1994 года. После начала войны на Донбассе он ушел в батальон "Киев-1" и воевал в АТО.

В 2017 году появилась информация о том, что он был замечен в рядах террористов. После этого СБУ открыла против него производство по делу об государственной измене.

Следствие установило, что в 2014 году Голубан в течение месяца "неизвестно где находился", однако доказательств его вины так и не было обнародовано.

Юрий Голубан
Юрий Голубан

Как сообщалось ранее, утром 31 января в МВД заявили, что задержали группу лиц, которые хотели организовать массовые беспорядки в Киеве возле здания Офиса президента. Отмечалось, что участников должно быть около 5 тысяч, в их задание входили поджоги автомобилей, столкновения с правоохранителями и имитация кровопролития, для чего даже была заготовлена бутафорская кровь.

На все это организаторы выделили около миллиона гривен.

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#Киев #МВД #Юрий Голубан
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