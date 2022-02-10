Готовил теракт по заданию Беларуси: в Киеве задержали вражеского агента

За совершение провокаций против Украины мужчина получал деньги на карту

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агента белорусской госструктуры, который готовил теракт в Киеве.

Об этом утром 10 февраля проинформировала пресс-служба СБУ, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что вражеский агент занимался сбором данных об украинских военнослужащих, запугивал представителей СМИ и иностранцев, угрожал им, устраивал против них провокации и заявлял о "минировании".

Фото с места одной из провокаций

Также установили его причастность к организации "митингов" у дипломатических представительств других стран и совершении других действий, направленных на дискредитацию Украину перед странами ЕС и белорусами.

Задержанного уличили в подрывной деятельности

В ходе следствия удалось узнать, что мужчину завербовали посредством одной из анонимных групп в Telegram, после чего он общался с "кураторами" через запрещенные почтовые сервисы России и получал деньги на банковскую карту.

Для совершения подрывной деятельности он приобрел пиротехнику, легковоспламеняющиеся материалы и транспортное средство. Злоумышленника задержали при попытке поджога автомобиля у одной из общественных организаций в Киеве.

Видео задержания вражеского агента

Против него открыли уголовное дело по статьям об государственной измене и теракте.

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве задержали сразу группу лиц, которые планировали массовые беспорядки и провокации с поджогами и потасовками.

По подозрению в причастности к организации беспорядков задержали скандального экс-полковника полиции Юрия Голубана.