Готовил теракт по заданию Беларуси: в Киеве задержали вражеского агента
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За совершение провокаций против Украины мужчина получал деньги на карту
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агента белорусской госструктуры, который готовил теракт в Киеве.
Об этом утром 10 февраля проинформировала пресс-служба СБУ, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что вражеский агент занимался сбором данных об украинских военнослужащих, запугивал представителей СМИ и иностранцев, угрожал им, устраивал против них провокации и заявлял о "минировании".
Также установили его причастность к организации "митингов" у дипломатических представительств других стран и совершении других действий, направленных на дискредитацию Украину перед странами ЕС и белорусами.
В ходе следствия удалось узнать, что мужчину завербовали посредством одной из анонимных групп в Telegram, после чего он общался с "кураторами" через запрещенные почтовые сервисы России и получал деньги на банковскую карту.
Для совершения подрывной деятельности он приобрел пиротехнику, легковоспламеняющиеся материалы и транспортное средство. Злоумышленника задержали при попытке поджога автомобиля у одной из общественных организаций в Киеве.
Против него открыли уголовное дело по статьям об государственной измене и теракте.
Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве задержали сразу группу лиц, которые планировали массовые беспорядки и провокации с поджогами и потасовками.
По подозрению в причастности к организации беспорядков задержали скандального экс-полковника полиции Юрия Голубана.
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