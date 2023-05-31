Прикордонники лукашенка переманюють українців "забороненими" методами: в хід пішов борщ (відео)
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У відповідь на постійний тролінг із нашого боку білоруси вирішили видати свою відповідь
На українсько-білоруському кордоні тривають неабиякі "баталії" між нашими та лукашенківськими прикордонниками. У відповідь на постійний тролінг з нашого боку білоруси вирішили видати свою відповідь і вдалися до серйозного, ймовірно, так вони вважають, психологічного впливу на українців — борщу.
Відео з безглуздою витівкою білоруських прикордонників публікують у мережі.
На кадрах із кордону можна побачити, що лукашенківські солдати включили через гучномовці заклик до українців. У ньому вони пропонують переходити на їхній бік за смачним борщем.
"Коли вам не буде з чого готувати борщ — переходьте на наш бік", — кажуть білоруси.
Там також заявили, що "борщ — це те, що нас об’єднує", а в Європі нічого подібного немає.
"Не забувайте про те, що український та білоруський борщ дуже схожі між собою... Це і борщі сусіди та борщі родичі... Це одна с культурних засад нашої спільної східнослов’янської ідентичності", — йдеться в аудіозаписі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прикордонники лукашенка знову образилися на українців.
Також ми повідомляли, що у лукашенка виступили з новими звинуваченнями на адресу України.