Українські прикордонники знову тролять лукашенківських: що цього разу

Наші воїни вирішили напружити режим лукашенка

Українські воїни не перестають передавати привіти лукашенківським посібникам окупантів. Не встигли вони відійти від "повішеного окупанта Валєри", як наші прикордонники знову тролять білорусів.

Про це пише білоруське видання NEXTA.

Повідомляється, що наші воїни вирішили напружити режим лукашенка, вивісивши на кордоні національний біло-червоно-білий прапор Білорусії.

Цей символ вільної Білорусі не на жарт злить самопроголошеного президента республіки та його послідовників. Мабуть, тирани ловлять флешбеки з мітингів 2020 року, коли десятки тисяч волелюбних білорусів виходили з цими прапорами на вулицю і вимагали диктатора піти.

З того часу свій же національний прапор на лукашенка діє, як червона ганчірка на бика. Наприклад, коли у Дніпрі цей прапор вивісили навпроти мерії міста спалахнув справжній міжнародний скандал.

Загалом наші воїни продовжують радувати нас своєю непохитністю та почуттям гумору від чого в Білорусі, практично напевно вирішать образитись. Втім лукашенківським прикордонникам до цього не звикати таких випадків було вже не мало, зокрема:

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США оцінили, чи готова Білорусь до вторгнення в Україну.