Білоруси образилися: українські прикордонники смішно потролили колег на кордоні (фото, відео)

Напружують військових сусідньої країни також жести українських прикордонників

На тлі побоювань про провокацію росіян з боку Білорусі український кордон посилено охороняється. Проте білоруська сторона має претензії — їх обурюють "провокації" і особливо — макет російського військового.

Деталі скарг білоруських прикордонників опублікував місцевий телеканал "ОНТ". Заявляється, що чутно постріли майже щодня, встановлюються фотопастки для фіксації прикордонних загонів білорусів, почали засвічувати лазером камери — загалом збільшилася кількість провокацій.

Українців звинувачують у зухвалій поведінці, агресивних жестах, образливих написах на дорожніх знаках, поширенні листівок та аудіо з політичними закликами, дзвінках — все це входить у поняття "безпрецедентний тиск".

Приклад жесту з боку українського військового

Проте найбільше обурення викликав "Валєра". Офіційний представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов заявив, що саме так назвали макет повішеного російського військового.

"Валера" — макет російського солдата

"Сказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом", — каже він, заявляючи, що це робиться з метою залякування. Також він заявляє про низьку дисципліну українських військових і припускає, що "може статися навіть випадковий постріл якийсь, який може спровокувати ситуацію далі". Мозирський прикордонний загін, який нібито спостерігає "Валєру", відповідає за ділянку, що межує з Житомирською областю.

Ділянка кордону на карті

Нагадаємо, саме на території Білорусі регулярно в небо піднімаються носії "Кинджалів" Міг-31, також з території цієї держави пройшли російські війська у 2022 році. Але в США не бачать ознак посилення підтримки росії в Білорусі.