Білоруси образилися: українські прикордонники смішно потролили колег на кордоні (фото, відео)
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Напружують військових сусідньої країни також жести українських прикордонників
На тлі побоювань про провокацію росіян з боку Білорусі український кордон посилено охороняється. Проте білоруська сторона має претензії — їх обурюють "провокації" і особливо — макет російського військового.
Деталі скарг білоруських прикордонників опублікував місцевий телеканал "ОНТ". Заявляється, що чутно постріли майже щодня, встановлюються фотопастки для фіксації прикордонних загонів білорусів, почали засвічувати лазером камери — загалом збільшилася кількість провокацій.
Українців звинувачують у зухвалій поведінці, агресивних жестах, образливих написах на дорожніх знаках, поширенні листівок та аудіо з політичними закликами, дзвінках — все це входить у поняття "безпрецедентний тиск".
Проте найбільше обурення викликав "Валєра". Офіційний представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов заявив, що саме так назвали макет повішеного російського військового.
"Сказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом", — каже він, заявляючи, що це робиться з метою залякування. Також він заявляє про низьку дисципліну українських військових і припускає, що "може статися навіть випадковий постріл якийсь, який може спровокувати ситуацію далі". Мозирський прикордонний загін, який нібито спостерігає "Валєру", відповідає за ділянку, що межує з Житомирською областю.
Нагадаємо, саме на території Білорусі регулярно в небо піднімаються носії "Кинджалів" Міг-31, також з території цієї держави пройшли російські війська у 2022 році. Але в США не бачать ознак посилення підтримки росії в Білорусі.