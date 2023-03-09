Росіяни готують криваву провокацію на українсько-білоруському кордоні – у ГУР назвали дату

Провокація може мати великі масштаби

Росіяни планують здійснити чергову провокацію на українсько-білоруському кордоні. Ймовірно, вона передбачає загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами наших розвідників, провокацію на кордоні з Білоруссю заплановано вже найближчим часом. Вона матиме великі масштаби, а її висвітленням будуть зайняті топ-пропагандисти.

"Для детального висвітлення провокації в білорусь має прибути головний російський пропагандист володимир соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в рф", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що для цього на територію Білорусі прибуває кілька груп росіян. Ймовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

"Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці рф", — вважають у ГУР.

У розвідці нагадали, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

Раніше ми писали, що "ворог може готувати провокації під українським прапором".

Також ми повідомляли, що сепаратисти Придністров’я звинуватили Україну у підготовці теракту.