"Единственная наша ошибка": лукашенко сделал циничное заявление по Украине

У лукашенко новое обострение — он выдал новые перлы о войне в Украине

Президент Беларуси александр лукашенко, который недавно имел проблемы со здоровьем, выдал порцию новых странных заявлений о российской агрессии и войне в Украине.

Во время заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ он заявил, что россия якобы затянула с тем, чтобы начать полномасштабное вторжение, пишет "БелТА".

По словам лукашенко, россии следовало "захватить Украину сразу после Майдана". Он уверен, что если бы полномасштабная война не началась в 2022 году, то она бы началась позже, но уже на более плохих условиях для его страны и страны-агрессора.

"Единственная, пожалуй, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, если не было ни армии у Украины, ни готовности. Все хотели как-то урегулировать мирно. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", – сказал он.

Традиционно белорусский президент в своей речи повторял слова российского диктатора владимира путина. В частности, он говорил, что "не мы начали эту войну" и что "война началась задолго до 2014 года".

"Представьте себе: если бы в Мексике начали издеваться над гражданами США, американцами? Той Мексики давно бы уже не существовало", — сказал лукашенко, видимо, намекая на "притеснения" россиян в Украине.

Также президент РБ считает, что в Европе готовятся к силовой смене власти в его стране.

"Боевики готовятся в Украине, они обкатываются на фронте. Некоторые погибают там из числа беглых белорусов. Готовятся отряды в Польше, Литве, Чехии для того, чтобы в нужный момент перебросить в Беларусь. И это уже не 2020 год, когда девчонки ходили в белых коротких юбчонках с цветочками на демонстрации. Люди уже готовы прийти сюда с оружием в руках. Поэтому нам приходится много внимания уделять защите наших рубежей", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что лукашенко сделал тревожное заявление о ядерном оружии в Беларуси.