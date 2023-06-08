"Вы — русские, а украинцев надо убивать": правозащитница рассказала, как детям в Беларуси промывают мозги

Психологической обработке подвергаются не только депортированные из Украины дети, но и сами белорусы

В Беларуси насильно депортированным и добровольно бежавшим с родителями от войны украинским детям промывают мозги, уничтожая их национальную идентичность и культурный код.

Об этом белорусская оппозиционерка и глава правозащитной организации "Наш дом" Ольга Карач рассказала в интервью "Телеграфу".

"Детям сейчас показывают фильмы, что они на самом деле русские, а украинцев надо убивать. Идет обработка для уничтожения культурного кода не только украинских, но и белорусских детей. Год такой работы в условиях информационного вакуума — и потом работать с этим будет очень сложно", — считает она.

Говоря о тех, кто еще, кроме нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко, причастен к депортации детей из Украины, она заметила, что все структуры, которые занимаются депортацией украинских детей, стараются не светиться, кроме "Беларуськалия".

"Они максимально привлекают к этому внимание. И я думаю, что Лукашенко хочет использовать такую информацию для снятия санкций с этой компании. Санкции для него очень болезненны. При этом задействованы все структуры "Беларуськалия": профсоюзы, женские клубы", — продолжает правозащитница.

Еще одним из способов своеобразного вовлечения юных украинцев к трудовой деятельности на пособников агрессор она считает программу предоставления жилья в общежитии и стипендии для обучения.

"В Беларуси, если учиться бесплатно, действует система насильственного распределения, когда государство отправляет на низкооплачиваемые работы, а ты не можешь отказаться. Я думаю, что они хотят немного поучить украинских детей и затем направлять их в шахты, чтобы закрывать потребности в рабочей силе", — подытожила оппозиционерка.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Лукашенко планирует торговать украинскими детьми — в Беларусь вывезли уже сотни несовершеннолетних".

Напомним, ранее Ольга Карач рассказала, что у Лукашенко нет тормозов и предупредила об опасности для украинских детей в Беларуси.