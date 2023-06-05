лукашенко уже делит россию: интригующее заявление диктатора (видео)

Самопровозглашенный белорусский президент напомнил, что республика во времена СССР была ответственной за Калининград

Президент Беларуси александр лукашенко, кажется, позарился на российский город Калининград. Недавно ряд стран принял решение вернуть этому городу его историческое название Кенинсберг, а белорусский диктатор пошел дальше и заявил, что не против того, чтобы Калининградская область была ближе к его стране.

Об этом лукашенко заявил во время совещания сегодня, 5 июня. Самопровозглашенный президент напомнил, что в СССР Беларусь была ответственной за этот регион.

Глава республики рассказал, что всегда назвал Калининградскую область "своей", но переживал, чтобы россияне не подумали, что он претендует на ее захват. Несмотря на это, он открыто заявил, что не против того, чтобы этот регион был ближе.

"Поэтому я ее всегда называл своей. Боялся, чтобы россияне не подумали, что мы там претендуем захватить Калининградскую область. Хотя, наверное, это было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси. Ну посол [россии] этого не слышал", — заявил лукашенко.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда самопровозглашенный глава Беларуси называет Калининградскую область "нашей" или "своей". Осенью 2019 года он заявил, что этот регион не только торговый и стратегический партнер Беларуси, но и "исторически очень близкая область".

"Я и Ельцину, и владимиру владимировичу часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не россия. путин говорит: "Я не против". А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине — оказалось, что "неправильно" сделали. Тем не менее таких разговоров было много, и фактически мы в Белоруссии были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, потому что были самыми близкими", — заявил тогда александр лукашенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что лукашенко считает, что россия затянула с началом войны в Украине. По его словам, россии следовало "захватить Украину сразу после Майдана".