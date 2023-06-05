лукашенко вже ділить росію: інтригуюча заява диктатора (відео)

Самопроголошений білоруський президент нагадав, що республіка за часів СРСР була відповідальною за Калінінград

Президент Білорусі олександр лукашенко, здається, має види на російське місто Калінінград. Нещодавно низка країн ухвалила рішення повернути цьому місту його історичну назву Кенінсберг, а білоруський диктатор пішов далі і заявив, що не проти того, щоб Калінінградська область була ближчою до його країни.

Про це лукашенко заявив під час наради сьогодні, 5 червня. Самопроголошений президент нагадав, що в СРСР Білорусь була відповідальною за цей регіон.

Глава республіки розповів, що завжди назвав Калінінградську область "своєю", але переживав, щоб росіяни не подумали, що він претендує на її захоплення. Незважаючи на це, він відкрито заявив, що не проти того, щоб цей регіон був ближчим.

"Тому я її завжди називав своєю. Боявся, щоб росіяни не подумали, що ми там претендуємо захопити Калінінградську область. Хоча, напевно, це було б не гірше, якби Калінінградська область була ближче до Білорусі. Ну посол [росії] цього не чув ", — заявив лукашенко.

Варто зазначити, що це не вперше, коли самопроголошений глава Білорусі називає Калінінградську область "нашою" чи "своєю". Восени 2019 року він заявив, що цей регіон не лише торговий та стратегічний партнер Білорусі, а й "історично дуже близька область".

"Я і Єльцину, і володимиру володимировичу часто говорив, коли обговорювали якісь проблеми: Калінінград — це наша область, ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не росія. путін каже: "Я не проти". А в цьому велика історія. Ще в радянські часи, коли була єдина країна, багато було розмов на найвищому рівні про те, щоб приєднати Калінінградську область до Білорусії, тоді було байдуже, може, добре, що не зробили, бо Крим приєднали до України — виявилося, що "неправильно" зробили. Проте таких розмов було багато, і фактично ми в Білорусії були з багатьох питань відповідальні за Калінінградську область, тому що були найближчими", — заявив тоді олександр лукашенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що лукашенко вважає, що росія затягнула з початком війни в Україні. За його словами, росії слід було "захопити Україну відразу після Майдану".