Крулевець, а не Калінінград. Як путінці запідозрили Польщу у спробі поділити росію

Поляки вирішили декомунізувати місто, чим викликали паніку у росіян

Крики про русофобію, підозри щодо намірів Польщі поділити росію та спроби назвати Гданськ німецьким Данцігом. Так росіяни реагують на дев’ятитравневий троллінг від Польської комісії стандартизації закордонних географічних найменувань.

Остання рекомендувала називати російське місто Калінінград звичним польським топонімом Крулевець.

Істерика у кремлі

У кремлі назвали рішення Польщі "ворожими діями". Спікер володимира путіна дмитро пєсков також звинуватив країну у тому, що вона протягом усієї історії "час від часу скочується у це божевілля своєї ненависті до росіян" і "нічого доброго для Польщі та поляків це не приносить".

"Це вже навіть не русофобія, це якісь процеси на межі з божевіллям, що відбуваються у Польщі", – сказав пєсков.

Експрезидент рф дмитро медведєв традиційно вибухнув істеричною заявою. Той натякнув, що треба вживати німецькі назви польських міст.

"Жодного їм Кракова. Тільки Krakau. Ніякого Гданська. Тільки Danzig. Жодного Щецина. Тільки Stettin. Жодної Познані. Тільки Posin. Жодного Вроцлава. Тільки Breslau", — пише медведєв.

Польщу натомість той запропонував назвати "Царством польським у складі росії".

Губернатор Калінінградської обл. Антон Аліханов сказав, що поляки "приходять в розлючення, політиканство, проповідують страшну русофобію". Інший представник місцевої влади, Дмитро Лисков, теж почав цитувати мєдвєдєва і сказав, що вимагає дотримувалися офіційних топонімів.

Польща готується ділити рф, — істерика у блогерів

Тимчасом серед блогерів поширюється підозра, що Польща зібралася ділити російські території.

Такої думки дотримується російський терорист ігор гіркін-стрєлков:

гіркін, напевно, судить по собі.Тому побачив у перейменуванні злий намір

Перейменування стало темою пропагандистського шоу володимира соловйова. Той цілком серйозно запросив "експерта", який пророкував, що поляки та литовці сваритимуться за Калінінград:

"Литовці, звісно, вважають, що це не Калінінград, а Королявічус. Тож у литовців із поляками намічається якась суперечка… Як тільки вони почнуть ділити Калінінградську область, з'явиться, наприклад, одне невелике питання. Чий Мемель?", — каже "експерт".

Для "експертів" з пропагандистів все очевидно. Польща і Литва будуть ділити Крулевець

У російських соцмережах впевнені, що перейменування — перший дзвіночок. Далі ж країну взагалі підозрюють у планах створити якусь конфедерацію і захопити не тільки Калінінград, а й Україну та Білорусь:

росіяни в істериці

російська журналістка Ксенія Собчак не добирає слів та не приховує, що її охопили емоції. "Зовсім о*уїли", пише Ксенія.

Собчак розізлилася

Українці пригадали росіянам "Артемівськ"

Українці також помітили обурення росіян щодо перейменування Калінінграда та звертають увагу, що істерика звучить від людей, які вперто продовжують називати Бахмут на Донбасі "Артемівськом". Хоча це також територія іншої країни та росіянам би не мало бути справи до цього.

Журналіст Сергій Руденко спіймав росіян на подвійних стандартах

Представник України в ООН Сергій Кислиця традиційно потролив росіян.

На заяви росіян відповів постійний Представник України в ООН Сергій Кислиця. Він сказав, що чекає перейменування росії на Московію.

"У наномедведика істерика, пєсков хиряво пищить – Польща повертає Кенігсбергу історичну польську назву. Чекаємо на самозаймання путлерців від новини про повернення Мордору історичної назви – Московія як такої, що існувала віками до того, як Петро перейменував її краденим ім'ям", – написав він.

Кислиця потролив росіян

Чому Крулевець

Калінінградська область відірвана від решти території рф та межує з Польщею та Литвою. Іноді місто називають ще Кенігсбергом, а сучасну назву воно отримало в 1946 році, на честь більшовика Михайла Калініна.

Польщі не сподобалося, що Калінін свого часу підписав рішення про масове вбивство поляків у 1940 році — Катинський розстріл. Саме тому, на думку поляків, назва Крулевець (Królewiec) є більш доречною.

Нагадаємо, раніше у Чехії придумали референдум про приєднання Калінінграда до республіки і спочатку це виглядало, як жарт, проте все дійшло до того, що чехи створили петицію із закликом повернути до складу країни Калінінград і перейменувати його на Краловець.