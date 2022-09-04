"Все добре, ніхто не кривдить?" Путін здивував "спілкуванням з народом" у Калінінграді

Російський диктатор знову намагався імітувати "близькість до народу"

Схоже, несприятлива обстановка та неможливість досягти раніше задекларованих цілей все більше впливають на кремлівського фюрера володимира путіна.

У мережі з’явилося відео ще одного епізоду спілкування диктатора з народом. Його опублікував російський ресурс ВЧК-ОДПУ, який позиціонує себе як "канал, що розкриває таємниці чиновників, олігархів, гангстерів, силовиків".

"З’явилося відео спонтанного та дуже дивного спілкування Володимира Путіна з населенням у Калінінграді. У кортежі "фейковий" лімузин та реанімації ", — сказано у підписі до посту.

На самому ж ролику видно, як кавалькада лімузинів та броньованих "мастодонтів" зупиняється на одній із вулиць міста, і з неї вдалині виходить людина, яка в чомусь нагадує путіна.

Про що він говорить, не чутно, але людина, яка знімала "церемонію", наводить слова, які нібито сказав господар кремля.

путін у Калінграді

"У вас все добре? Вас ніхто не ображає? Щасливо!" – нібито вимовила людина, що нагадує путіна.

Якщо це справді так (адже у нас немає приводу не довіряти російському каналу), то мова "царя" справді може викликати збентеження. Адже з неї не зовсім зрозуміло, з якою метою він виходив до "публіки", і навіщо задавав питання, на які не захотів слухати відповіді? Можливо, він намагався "погратися" у "спілкування з народом" у стилі покійного Михайла Сергійовича, то чому не підійшов до людей, а тримався за сотню метрів від них?

Загалом, дії господаря кремля справді справляють дивне враження, і мимоволі починаєш вірити в тому, що зі здоров’ям путіна чи його чергового двійника справді "щось не те".

Нагадаємо, що вчора в мережі опублікували ще одну "розмову" путіна з народом, яку більшість користувачів мережі розцінили як "замальовку" та спробу імітувати адекватне спілкування.