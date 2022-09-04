"Все хорошо, никто не обижает?" Путин удивил "общением с народом" в Калининграде

Российский диктатор снова пытался имитировать "близость к народу"

Похоже, неблагоприятная обстановка и невозможность достичь ранее задекларированных целей оказывают все большее влияние на кремлевского фюрера владимира путина.

В сети появилось видео еще одного эпизода "общения" диктатора с народом. Его опубликовал российский ресурс ВЧК-ОГПУ, который позиционирует себя как "канал, который раскрывает тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков".

"Появилось видео спонтанного и очень странного общения Владимира Путина с населением в Калининграде. В кортеже "ложный" лимузин и реанимации", — сказано в подписи к посту.

На самом же ролике видно, как кавалькада лимузинов и бронированных "мастодонтов" останавливается на одной из улиц города, и из нее вдалеке выходит человек, который смутно напоминает путина.

О чем он говорит, не слышно, но снимавший "церемонию" человек, приводит слова, которые якобы сказал хозяин кремля.

путин в Калинграде

"У вас все хорошо? Вас никто не обижает? Счастливо!" – якобы произнес напоминающий путина человек.

Если это действительно так (а ведь у нас нет повода не доверять российскому каналу), то речь "царя" действительно может вызвать смущение. Ведь из нее совершенно непонятно, с какой целью он выходил к "публике", и зачем задавал вопросы, на которые не захотел слушать ответы? Возможно, он пытался "поиграться" в "общение с народом" в стиле покойного Михаила Сергеевича, то почему не подошел к людям, а держался в сотне метров от них?

В общем, действия хозяина кремля действительно производят странное впечатление, и невольно начинаешь верить в том, что со здоровьем путина или его очередного двойника действительно "что-то не то".

Напомним, что вчера в сети опубликовали еще один "разговор" путина с народом, который большинство пользователей сети расценили как "зарисовку" и попытку имитировать адекватное общение.