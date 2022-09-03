Встретились каждый с худшим своим кошмаром: психолог об изменениях в сознании Зеленского и путина в ходе войны

Ни один из президентов не ожидал такого резкого поворота судьбы в своей жизни

Лидеры Украины и россии за полгода войны прошли существенную личностную трансформацию, изменив восприятие внешнего мира, а также своей роли в нем.

Об этом пишет в колонке для "Телеграфа" вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина.

Весь смысл власти для путина, по ее мнению, всегда сводился к контролю и превосходству. С годами ему на международной арене встречалось все меньше политических лидеров, за кем он мог бы признать превосходящую силу.

Однако за последние полгода путин столкнулся с невозможностью достичь привычного ему состояния превосходства. Более того, он стоит на грани чудовищного унижения – для себя и страны в целом. Ситуация усугубляется тем, что авторы этого унижения – глубоко презираемые путиным западные политики и украинцы, которых он последовательно расчеловечивал в глазах общественного мнения. Такой резкий разворот в восприятии себя – еще вчера я был царь горы, а сейчас ничтожество – равнозначен личностной катастрофе.

Чтобы "смягчить удар" по своей психике, кремлевский фюрер неосознанно (или осознанно) разрывает все связи с реальность, погружаясь в мир своих фантазий – о месте россии в истории мира, о своем месте в истории россии

В свою очередь, Владимир Зеленский, который мыслил себя президентом мира, стал президентом войны. Встреча с трагедией такого масштаба, которая затронула весь мир, но коснулась украинского президента лично и глубоко – не могла не изменить его хотя бы на том же уровне самовосприятия.

Однако полная картина трансформаций, произошедших и происходящих с Зеленским, думаю, откроется позже. Его испытание еще не закончено.

Также украинский президент проходит испытание внезапной всемирной славой и популярностью.

"И еще неизвестно, какое из них будет иметь более тяжелые последствия", — пишет Светлана Чунихина.

Напомним, что следствием очередного изменения в сознании путина стал его тезис о некоем "антироссийском анклаве" в Украине – в очередной раз за полгода.