Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" проанализировал, как понимать последние заявления путина про цель рф в Украине

В четверг, 1 сентября, президент рф владимир путин заявил, что целью войны в Украине якобы является "ликвидация антироссийского анклава".

Примечательно, что очередная смена целей "спецоперации" произошла на 190-й день полномасштабного вторжения рф в Украину.

Данным заявлением путин в очередной раз показывает свою безграмотность. Анклав – это часть территории государства, полностью окружённая территорией другого государства. То есть, путин весь смысл переиначил, переврал.

План "А", который был изначально (условно – за 3 дня сменить власть в Украине), полностью провален. А плана "Б", похоже, не было. И пошла самодеятельность. Не могут внятно сформулировать, что они творят в Украине и зачем.

И первоначальная идея была абсурдной – взятие Киева, свержение власти, марионеточный режим… Но его хоть как-то можно было "продать". Потом бы пошла импровизация по ходу ситуации. Но когда и с этим провал, то и с внятным пояснением целей "спецоперации" – провал.

И начинается бред о "денацификации", "демилитаризации", "защите Донбасса", "защите людей Донбасса", "защите русскоязычных" и так далее… Несоотносимые друг с другом "цели".

А калиниградские заявления путина – это просто поток сознания. И "резиновая попа", и очередное углубление в историю, и так далее. Совсем тупости его, понятно, не будут выдавать в российский эфир. Впрочем, на фоне того, что часами, днями напролет несут с экранов российские пропагандисты – "анклав враждебный" проглотится запросто. Тем более, что российский народ поддерживает всё происходящее. Он всегда хотел такого вождя как путин, всегда грезил величием и войной.

Для Украины из всего этого один вывод – воевать. И воевать до победы. Иного выхода у нас нет, если хотим сохраниться как государство и нация.