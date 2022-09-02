путин устроил "выход к народу" посреди Калининграда, но россияне не оценили (видео)

Россияне усомнились, что в Калининграде путина встречали "простые смертные"

Российский президент владимир путин, придумавший новую "цель" войны против Украины, в четверг, 1 сентября, был с рабочим визитом в Калининграде, где устроил очередной перформанс под названием "выход к народу". Однако в искренность его намерений не поверили и сами россияне.

Так, пропагандистский Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором путин якобы посреди Калининградской улицы останавливает свой кортеж, чтобы поинтересоваться у местных жителей, не обижает ли их губернатор.

Примечательно, что распространенное видео имеет настолько низкое качество, что лица телохранителей кортежа в прямом смысле поплыли, а российского диктатора на кадрах вообще очень трудно разглядеть.

Жест российского диктатора совсем не оценил его народ. Большинство россиян в один голос заявили, что по пути следования президентского кортежа не могло быть, как сказано, "простых мирных жителей". Скорее всего, для этого перформанса использовали заранее подготовленную массовку, или вообще заставили выйти на улицу сотрудников Федеральной службы охраны.

Не понравился россиянам и формат "диалога", который длился считанные секунды и больше походил на "зарисовку", чем на адекватное общение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в окружении российского диктатора владимира путина нет единой позиции относительно того, каких целей россия хочет достичь своим вторжением в Украину, и эта неопределенность сказывается на решениях, принимаемых главой кремля.