Около города Саки настолько "ничего не произошло", что детские соревнования по картингу от греха подальше перенесли под крыло кадырова

Прошел почти месяц после того, как внезапные взрывы полностью сожгли почти десяток российских самолетов на аэродроме в Новофедоровке близ города Саки. С тех пор подобное "ничего не происходило" в Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и других городах оккупированного полуострова. Несмотря на то, что россияне нагло заявляют, что никакой угрозы от взрывов на самом деле нет и людей эвакуировать не нужно, они все же решили перенести из Крыма этап чемпионата страны по картингу в классе "мини". Одним из его участников должен стать внук российского диктатора владимира путина, 10-летний Роман Фаассен.

Как пишет издание "Настоящее время", заезды должны были состояться 9-11 сентября в Евпатории. Но теперь их будет принимать вотчина подозреваемого в военных преступлениях приспешника путина рамзана кадырова. Соревнования пройдут в чеченской столице, городе Грозный.

Роман Фаассен является сыном Марии Воронцовой – старшей дочери путина и его бывшей жены Людмилы. Отцом мальчику приходится гражданин Нидерландов (входят в ЕС и НАТО) Йоррит Фаассен. Юный спортсмен представляет на соревнованиях москву, но звезд с неба не хватает. Роман принял участие в пяти этапах чемпионата из шести, а его лучшим результатом было 14 место.

Перенос этапа чемпионата по картингу произошел 19 августа, то есть уже после блестящей операции в Новофедоровке и за день до взрывов в Евпатории.

Как сообщал "Телеграф", Мария Воронцова после начала войны выступала в защиту захватнической политики своего отца-преступника. А ее младшую сестру Екатерину Тихонову поставили управлять импортозамещением в россии. Всего, по данным СМИ, у кремлевского диктатора, выступающего за семейные ценности, по меньшей мере шестеро детей от трех женщин. Только две дочери были рождены в браке. Это Воронцова и Тихонова, которых отец публично называет "эти женщины".