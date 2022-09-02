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Онука путіна не пустять до Криму через вибухи на аеродромі в Новофедорівці: подробиці

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Автор
Онук путіна Роман Фаассен на своєму карті
Онук путіна Роман Фаассен на своєму карті

Біля міста Саки настільки "нічого не сталось", що дитячі змагання з картингу від гріха подалі перенесли під крило кадирова

Минув майже місяць після того, як раптові вибухи дощенту спалили майже десяток російських літаків на аеродромі в Новофедорівці поблизу міста Саки. З тих пір подібне "нічого не відбувалось" у Севастополі, Євпаторії, Бахчисараї та інших містах окупованого півострова. Попри те, що росіяни нахабно заявляють, що жодної загрози від вибухів насправді нема і людей евакуювати не потрібно, вони все ж вирішили перенести з Криму етап чемпіонату країни з картингу в класі "міні". Одним з його учасників має стати онук російського диктатора володимира путіна, 10-річний Роман Фаассен.

Як пише видання "Настоящее время", заїзди мали відбутись 9-11 вересня в Євпаторії. Але тепер їх прийматиме вотчина підозрюваного у воєнних злочинах поплічника путіна рамзана кадирова. Змагання відбудуться у чеченській столиці, місті Грозний.

Роман Фаассен є сином Марії Воронцової – старшої дочки путіна і його колишньої дружини Людмили. Батьком хлопчика є громадянин Нідерландів (входять до ЄС та НАТО) Йорріт Фаассен. Юний спортсмен представляє на змаганнях москву, але зірок з неба не хапає. Роман взяв участь у п’яти етапах чемпіонату з шести, а його найкращим результатом було 14 місце.

Перенос етапу чемпіонату з картингу відбувся 19 серпня, тобто уже після блискучої операції у Новофедорівці і за день до вибухів у Євпаторії.

Як повідомляв "Телеграф", Марія Воронцова після початку війни виступала на захист загарбницької політики свого батька-злочинця. А її молодшу сестру Катерину Тихонову поставили керувати імпортозаміщенням в росії. Всього, за даними ЗМІ, у кремлівського диктатора, який виступає за сімейні цінності, щонайменше шестеро дітей від трьох жінок. Тільки дві дочки були народжені в шлюбі. Це Воронцова і Тихонова, яких батько прилюдно називає "ці жінки".

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#Крим #Володимир Путін #Онук #Картинг #Змагання