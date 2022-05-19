Яблучко від яблуні: у мережі знайшли висловлювання ймовірної дочки путіна

На відповідність особи користувачки та дочки путіна вказують кілька джерел

Марія Воронцова — одна з дочок російського президента володимира путіна, у якого, за свідченнями ЗМІ, всього шестеро нащадків від різних жінок, публічно не виступала з політичними заявами, але може підтримувати доктрину свого батька.

Підтвердженням цього опублікував журналіст Дмитро Колезєв. У його розпорядженні опинилися скріншоти з чату, де дівчина з ніком Maria V висловлюється на підтримку путіна.

Про те, що це Воронцова, Колезєву розповів учасник спільноти. Це група випускників факультету фундаментальної медицини МДУ, який Воронцова закінчила у 2011 році. При вступі в чат користувачка представилася і назвала рік випуску, що збігається. І хоча відповіді на пряме запитання про підтвердження особи Maria V не дала, одна зі знайомих журналісток Колезєва підтвердила справжність профілю.

У чаті часто порушуються теми війни та політики і Maria V хоч і не висловлювалася прямо на підтримку агресії росії, намагається, як і путін, зобразити росію жертвою.

Скріншот повідомлення, показаний Колізєвим

При цьому вона виступає проти покладання відповідальності на президента.

Maria V про путін

Вона також противиться порівнянню росії з Німеччиною 30-х років і заявляє, що в 90-ті росія була злиденною, а потім почала ставати процвітаючою, на що знадобилися "десятиліття".

Скрини листування в чаті

Повторює користувач Maria V та основні наративи російської пропаганди про ОРДЛО, НАТО, Крим та "біолабораторії".

Maria V повторює популярні в росії сентенції

Нагадаємо — 100% підтвердження особи користувача немає, але якщо свідчення вірні і Maria V це Марія Воронцова, то це означає, що сім’я путіна його підтримує, зазначає Колезєв.

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Як раніше писав "Телеграф", іноземні журналісти розповіли як насправді живуть діти путіна, дмитра пєскова та сергія лаврова.