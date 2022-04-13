Поки батьки воюють проти Заходу: CNN розповів про європейське життя дітей путіна, пєскова та інших чиновників рф

Їм не доводиться думати про шматок хліба

Поки друзі російського диктатора володимира путіна живуть у квартирах, оздоблених золотом, діти його найближчих соратників живуть розкішним життям, тісно пов’язаним із Заходом, який вони критикують.

Згідно з розслідуванням CNN, вони не лише навчалися у відомих світових центрах освіти, а й володіють багатством. Дослідники зазначають, що вони хочуть користуватися культурою заходу та виводити гроші, почуваючись у більшій безпеці. Виводять їх часто через складну мережу підставних компаній, офшорних банків та прихованих транзакцій.

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Журналісти нагадують, що у 2016 році російським чиновникам намагалися заборонити вчити дітей за кордоном, але законопроєкт не пройшов у Держдумі.

Сім’я Пєскова

Сам прессекретар президента володимира путіна Дмитро Пєсков, як і його сім’я (дружина та двоє дорослих дітей від попередніх шлюбів) перебувають під санкціями США. Журналісти дізналися, що його діти (як мінімум двоє) здебільшого зростали у Європі. Зокрема – у Франції. Дочка "рупора" путіна Єлизавета Пєскова навчалася у школі Ecole des Roches під Парижем — рік навчання в ній коштує близько 40 тисяч євро на рік залежно від програми, а на території школи є іподром, свій кінотеатр та студія звукозапису.

Потім Пєскова стажувалась у Louis Vuitton, отримала диплом з маркетингу у французькій бізнес-школі. Вона навіть проходила стажування у Європарламенті.

Разом із матір’ю, ймовірно, купили квартиру в Парижі за майже 2 мільйони доларів — про це писав фонд боротьби з корупцією. Свою відданість Франції та любов до розкішного життя дівчина демонструвала в акаунті Інстаграм, який видалила у другій частині березня. Зазначимо, що Пєскова вважає санкції несправедливими, тому що вона "дівчинка", і вони заважають їй подорожувати.

Пост Пісковий/ Скріншот CNN

Її зведений брат у росії володіє елітною нерухомістю в Москві, подорожує приватними літаками, катається на розкішних авто, при цьому — безробітний.

CNN пише, що при заробітку в 173 тисяч доларів США в 2020 році самого Пєскова помітили в годиннику за 600 тисяч доларів.

Сім’я Лаврова

Міністр закордонних справ росії сергій лаврів теж не захотів для своїх дітей російської освіти. Вони навчалися в Лондоні та Нью-Йорку. Катерина Винокурова навчалася у Колумбійському університеті у Нью-Йорку, де жила 17 років, перш ніж вирушила здобувати ступінь магістра у Лондонській школі економіки.

Поліна Ковальова, хоч лаврів і офіційно не одружений на її матері, все ж таки вважається "сім’єю" і також як і рідна дочка потрапила під санкції — у неї квартира в Лондоні вартістю 5,8 млн доларів США — купила вона її в 21 рік. Відвідувала дівчина Імператорський коледж поблизу.

Поліна Ковальова в Інстаграмі

CNN також повідомляє деталі історії самого лідера Росії — ймовірна коханка путіна через кілька тижнів після народження дитини стала власником квартири за 4,1 млн. у Монако. У дочок путіна також відзначено дорогу нерухомість — старша дочка Марія жила в квартирі за 3,3 млн доларів у Нідерландах, а з молодшою донькою Катериною пов’язана вілла з вісьма спальнями у Франції.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловікам дочок путіна вдалося уникнути санкцій. А проти його дорослих дочок Катерини та Марії запровадили обмежувальні економічні заходи навіть у Японії.