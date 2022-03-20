"Голуб миру": донька Пєскова розсмішила українців скаргами на санкції

Пєскової не сподобалося, що її обмежили у подорожах

Донька прес-секретаря російського диктатора володимира путіна Дмитра Пєскова незадоволена тим, що проти неї запровадили санкції. Під обмеження її батько потрапив на початку березня як посібник війни в Україні, а проти його дочки та сина санкції запровадили 11 березня. 24-річна Єлизавета Пєскова вважає їх несправедливими та необґрунтованими.

Про це вона розповіла у коментарі Businessinsider.

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Здивування Пєскової викликало те, що нібито вона не має відношення до ситуації і надто молода. "Дивно вводити санкції [щодо] людини, якій 24 роки і яка не має жодного відношення до ситуації ", — цитує її видання.

Донька Пєскова уточнила, що санкції не вплинуть на її добробут, але завадять поїздкам та подорожам. Себе дівчина вважає громадянином світу і також наполягає, що попри глибокий зв’язок із батьком, не має нести відповідальності за його вчинки, зокрема, вторгнення росії в Україну, яке він підтримує.

Також видання зазначає, що Пєскова нібито була здивована жертвами серед мирних громадян в Україні після російського вторгнення.

У мережі вже відреагували на заяву Пєскової. Їй нагадали — звідки в сім’ї статки і порадили вивчити питання зречення батька.

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Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Пєскова виступила в день атаки на Україну проти війни у сторіс Інстаграм, опублікувавши хештег "ні війні", але зараз вона каже, що мала на увазі необов’язково конкретний конфлікт.