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"Голуб миру": донька Пєскова розсмішила українців скаргами на санкції

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пєскова в Інстаграм любить демонструвати кадри розкішного життя Новина оновлена 20 березня 2022, 10:06
Пєскова в Інстаграм любить демонструвати кадри розкішного життя

Пєскової не сподобалося, що її обмежили у подорожах

Донька прес-секретаря російського диктатора володимира путіна Дмитра Пєскова незадоволена тим, що проти неї запровадили санкції. Під обмеження її батько потрапив на початку березня як посібник війни в Україні, а проти його дочки та сина санкції запровадили 11 березня. 24-річна Єлизавета Пєскова вважає їх несправедливими та необґрунтованими.

Про це вона розповіла у коментарі Businessinsider.

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Здивування Пєскової викликало те, що нібито вона не має відношення до ситуації і надто молода. "Дивно вводити санкції [щодо] людини, якій 24 роки і яка не має жодного відношення до ситуації ", — цитує її видання.

Донька Пєскова уточнила, що санкції не вплинуть на її добробут, але завадять поїздкам та подорожам. Себе дівчина вважає громадянином світу і також наполягає, що попри глибокий зв’язок із батьком, не має нести відповідальності за його вчинки, зокрема, вторгнення росії в Україну, яке він підтримує.

Також видання зазначає, що Пєскова нібито була здивована жертвами серед мирних громадян в Україні після російського вторгнення.

У мережі вже відреагували на заяву Пєскової. Їй нагадали — звідки в сім’ї статки і порадили вивчити питання зречення батька.

Коментарі до заяви Піскової про громадянство миру та несправедливість санкцій
Коментарі до заяви Піскової про громадянство миру та несправедливість санкцій

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Пєскова виступила в день атаки на Україну проти війни у сторіс Інстаграм, опублікувавши хештег "ні війні", але зараз вона каже, що мала на увазі необов’язково конкретний конфлікт.

Теги:
#Росія #Санкції #Дмитро Пєсков
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