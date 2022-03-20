Укр

"Голубь мира": дочка Пескова рассмешила украинцев жалобами на санкции

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Пескова в Инстаграм любит демонстрировать кадры роскошной жизни Новость обновлена 20 марта 2022, 10:06
Пескова в Инстаграм любит демонстрировать кадры роскошной жизни

Песковой не понравилось, что ее ограничили в путешествиях

Дочь пресс-секретаря российского диктатора владимира путина Дмитрия Пескова недовольна тем, что против нее ввели санкции. Под ограничения ее отец попал в начале марта как пособник войны в Украине, а против его дочери и сына санкции ввели 11 марта. 24-летняя Елизавета Пескова считает их несправедливыми и необоснованными.

Об этом она рассказала в комментарии Businessinsider.

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Удивление Песковой вызвало то, что якобы она не имеет отношения к ситуации и слишком молода. "Странно вводить санкции [в отношении] человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации", — цитирует ее издание.

Дочь Пескова уточнила, что санкции не повлияют на ее благосостояние, но помешают поездкам и путешествиям. Себя девушка считает гражданином мира и также настаивает, что несмотря на глубокую связь с отцом, не должна нести ответственность за его поступки, в частности вторжение россии в Украину, которое он поддерживает.

Также издание отмечает, что Пескова якобы была удивлена жертвам среди мирных граждан в Украине после российского вторжения.

В сети уже отреагировали на заявление Песковой. Ей напомнили — откуда у семьи состояние и посоветовали изучить вопрос отречения от отца.

Комментарии к заявлению Песковой о гражданстве мира и несправедливости санкций
Комментарии к заявлению Песковой о гражданстве мира и несправедливости санкций

Напомним, "Телеграф" писал, что Пескова выступила в день атаки на Украину против войны в сторис Инстаграм, опубликовав хештег "нет войне", но сейчас она говорит, что имела в виду необязательно конкретный конфликт.

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#Россия #Санкции #Дмитрий Песков
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