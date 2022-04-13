Пока отцы воюют против Запада: CNN рассказал о европейской жизни детей путина, пескова и других чиновников рф

Им не приходится думать о куске хлеба

Пока друзья российского диктатора владимира путина живут в квартирах, отделанных золотом, дети его ближайших соратников живут роскошной жизнью, тесно связанной с критикуемым ими Западом.

Согласно расследованию CNN, они не только обучались в известных мировых центрах образования, но и владеют богатством. Исследователи отмечают, что они хотят пользоваться культурой запада и выводить деньги, чувствуя себя в большей безопасности. Выводят его часто через сложную сеть подставных компаний, офшорных банков и скрытых транзакций.

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Журналисты напоминают, что в 2016 году российским чиновникам пытались запретить учить детей за границей, но законопроект не прошел в Госдуме.

Семья Пескова

Сам пресс-секретарь президента владимира путина Дмитрий Песков, как и его семья (жена и двое взрослых детей от предыдущих браков) находятся под санкциями США. Журналисты узнали, что его дети (как минимум двое) в основном росли в Европе. В частности — во Франции. Дочь "рупора" путина Елизавета Пескова училась в школе Ecole des Roches под Парижем — год обучения в ней стоит около 40 тысяч евро в год в зависимости от программы, а на территории школы есть ипподром, свой кинотеатр и звукозаписывающая студия.

Потом Пескова стажировалась в Louis Vuitton, получила диплом по маркетингу во французской бизнес-школе. Она даже проходила стажировку в Европарламенте.

Вместе с матерью предположительно купили квартиру в Париже за почти 2 миллиона долларов — об этом писал фонд борьбы с коррупцией. Свою приверженность Франции и любовь к роскошной жизни девушка демонстрировала в аккаунте Инстаграм, который удалила во второй части марта. Отметим, что Пескова считает санкции несправедливыми, потому что она "девочка" и они мешают ей путешествовать.

Пост Песковой/ Скриншот CNN

Ее сводный брат в россии владеет элитной недвижимостью в Москве, путешествует на частных самолетах, катается на роскошных авто, при этом — безработный.

CNN пишет, что при заработке в 173 тысячи долларов США в 2020 году самого Пескова заметили в часах за 600 тысяч долларов.

Семья Лаврова

Министр иностранных дел россии сергей лавров тоже не захотел для своих детей российского образования. Они учились в Лондоне и Нью-Йорке. Екатерина Винокурова училась в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где жила 17 лет, прежде чем отправилась получать степень магистра в Лондонской школе экономики.

Полина Ковалева, хоть лавров и официально не женат на ее матери, все же считается "семьей" и также как и родная дочь попала под санкции — у нее квартира в Лондоне стоимостью в 5,8 млн долларов США — купила она ее в 21 год. Посещала девушка Императорский колледж поблизости.

Полина Ковалева в Инстаграме

CNN также сообщает детали истории самого лидера россии — предполагаемая любовница путина через несколько недель после рождения ребенка стала владельцем квартиры за 4,1 млн в Монако. У дочерей путина также отмечена дорогая недвижимость — старшая дочь Мария жила в квартире за 3,3 млн долларов в Нидерландах, а с младшей дочерью Катериной связана вилла с восемью спальнями во Франции.

Ранее "Телеграф" писал, что мужьям дочерей путина удалось избежать санкций. А против его взрослых дочерей Катерины и Марии ввели ограничительные экономические мероприятия даже в Японии.