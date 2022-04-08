Мужья дочери путина избежали санкций: что о них известно

Что известно о мужьях Марии Воронцовой (дочери Путина).

США 6 апреля впервые ввели санкции против членов семьи российского диктатора владимира путина, в частности, его дочерей Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.

Журналисты "Медуза" и телеканала "Настоящее время" провели расследование и попытались разобраться, как два мужа Марии Воронцовой избежали санкции.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Первый избранник Воронцовой — нидерландский бизнесмен Йоррит Йост Фаассен — из-за отношений с дочерью путина, был вынужден фактически отказаться от родины. А второй — московский менеджер Евгений Нагорный (о его существовании до этой публикации ничего не было известно), — по той же причине отказался от своих оппозиционных взглядов.

42-летний Фаассен специалист по строительству, известный в западной прессе как "зять путина", живет в Москве и занимает заметные должности в российских госкорпорациях и компаниях, принадлежащих членам "ближнего круга" путина.

До 2014 года Фаассен и Воронцова несколько месяцев в году жили в Нидерландах. Однако, как утверждает источник, после того, как над Донбассом был сбит малайзийский "Боинг" (погибли 298 человек, из них 193 — граждане Нидерландов), путин якобы настоял, чтобы его дочь с ребенком жили в россии; а если отец хочет видеть сына, пусть он чаще бывает в Москве. Спустя восемь лет — после начала российского вторжения в Украину — Фаассен тоже решил остаться в Москве. Правда, с Марией Воронцовой он к этому времени уже разошелся.

По данным источника, Фаассен должен был стать одним из руководителей большого проекта — строительства штаб-квартиры госкорпорации "Роснефть" на Кутузовском проспекте на участке площадью в пять гектаров. Но из-за кризиса строительство заморозили.

В начале марта 2022 года неизвестные установили украинский флаг перед забором пустующего участка площадью в два теннисных корта в пригороде Амстердама Дювендрехте. Еще один флаг появился прямо на участке, который принадлежит Фаассену. А на почтовый ящик возле калитки прилепили наклейку с хэштегом #AveMariaPutin ("Приветствуем, Мария Путина"). На срочном собрании, состоявшемся в те же дни, жители Дювендрехта обсуждали всего один вопрос: прилично ли жить рядом с человеком, связанным с семьей российского президента?

Сейчас Йоррит опасается ехать на родину. Как объясняет один из участников российского списка Forbes, Фаассен "из категории тех людей, которых могут узнать на улице, он же не может ходить по улицам в повязке и в маске. К нему могут возникнуть вопросы, если он решит взять кредит в банке. Он едва ли в обозримое время сможет заняться в Европе бизнесом".

Второй неофициальный муж Воронцовой — московский менеджер газодобывающей компании "Новатэк" Евгений Нагорный.

Нагорный учился на таможенном факультете Московского финансово-юридического университета. В 2010-2011 годах работал в таможенном брокере "Рособоронэкспорта" — АО "Оборон-терминал". Потом стал главным специалистом в компании "Еврохим" (крупнейший российский производитель минеральных удобрений). Одно время придерживался оппозиционных взглядов и даже пытался критиковать путина.

С 2016 года Нагорный забросил критику власти, начал летать по миру с Марией Воронцовой (согласно информации в базе авиаперелетов). Позже у пары появился ребенок: он также путешествовал с родителями и носит фамилию отца.

Вскоре неофициальный зять владимира путина стал менеджером газодобывающей компании "Новатэк" — до недавнего времени в ее совет директоров входил друг президента, бизнесмен Геннадий Тимченко.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил, что россия ответит на новые санкции США, которые касаются дочерей путина.