Чоловіки дочки путіна уникли санкцій: що про них відомо

Що відомо про чоловіків Марію Воронцову (дочки Путіна).

США 6 квітня вперше запровадили санкції проти членів сім’ї російського диктатора володимира путіна, зокрема, його дочок Катерини Тихонової та Марії Воронцової.

Журналісти "Медуза" та телеканалу "Сьогодні" провели розслідування і спробували розібратися, як двоє чоловіків Марії Воронцової уникли санкції.

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Перший обранець Воронцової — нідерландський бізнесмен Йорріт Йост Фаассен — через стосунки з дочкою путіна був змушений фактично відмовитися від батьківщини. А другий — московський менеджер Євген Нагорний (про його існування до цієї публікації нічого не було відомо) — з тієї ж причини відмовився від своїх опозиційних поглядів.

42-річний Фаассен фахівець із будівництва, відомий у західній пресі як "зять путіна", живе в Москві і займає помітні посади в російських держкорпораціях та компаніях, що належать членам "ближнього кола" путіна.

До 2014 Фаассен і Воронцова кілька місяців на рік жили в Нідерландах. Проте, як стверджує джерело, після того, як над Донбасом було збито малайзійський "Боїнг" (загинули 298 людей, з них 193 — громадяни Нідерландів), путін нібито наполіг, щоб його дочка з дитиною жили в росії; а якщо батько хоче бачити сина, нехай він частіше буває у Москві. Через вісім років після початку російського вторгнення в Україну Фаассен теж вирішив залишитися в Москві. Щоправда, з Марією Воронцовою він уже розійшовся.

За даними джерела, Фаассен мав стати одним із керівників великого проекту — будівництва штаб-квартири держкорпорації "Роснефть" на Кутузовському проспекті на ділянці площею п’ять гектарів. Але через кризу будівництво заморозили.

На початку березня 2022 року невідомі встановили український прапор перед забором ділянки площею у два тенісних корти в передмісті Амстердама Дювендрехте. Ще один прапор з’явився прямо на ділянці, яка належить Фаассену. А на поштову скриньку біля хвіртки приліпили наклейку з хештегом #AveMariaPutin ("Вітаємо, Марія Путіна"). На термінових зборах, що відбулися в ті ж дні, жителі Дювендрехта обговорювали лише одне питання: чи жити поруч із людиною, пов’язаною з сім’єю російського президента?

Зараз Йоріт побоюється їхати на батьківщину. Як пояснює один з учасників російського списку Forbes, Фаассен "з категорії тих людей, яких можуть дізнатися на вулиці, він же не може ходити вулицями у пов’язці та масці. До нього можуть виникнути питання, якщо він вирішить взяти кредит у банку. Він навряд чи в найближчий час зможе зайнятися в Європі бізнесом".

Другий неофіційний чоловік Воронцової — московський менеджер газовидобувної компанії "Новатек" Євген Нагорний.

Нагорний навчався на митному факультеті Московського фінансово-юридичного університету. У 2010-2011 роках працював у митному брокері "Рособоронекспорту" — АТ "Оборон-термінал". Потім став головним спеціалістом у компанії "Єврохім" (найбільший російський виробник мінеральних добрив). У свій час дотримувався опозиційних поглядів і навіть намагався критикувати путіна.

З 2016 року Нагорний закинув критику влади, почав подорожувати світом з Марією Воронцовою (згідно з інформацією в базі авіаперельотів). Пізніше у пари з’явилася дитина: вона також подорожувала з батьками і носить прізвище батька.

Незабаром неофіційний зять володимира путіна став менеджером газовидобувної компанії "Новатек" — донедавна до її ради директорів входив друг президента, бізнесмен Геннадій Тимченко.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков заявив, що росія відповість на нові санкції США, які стосуються дочок путіна.