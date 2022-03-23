Віллу доньки путіна у Франції прикрасили прапорами України (фото)

Зміни явно на краще

Вілла передбачуваної дочки російського кривавого диктатора володимира путіна у Франції трохи перетворилася, після того, як будинок захопив місцевий активіст.

Свіжою фотографією поділився журналіст Михайло Ткач у Фейсбуці.

"Паркан маєтку дочки путіна в Біарріц", — написав він.

Як видно на фото, вілла, яка, ймовірно, належить Катерині Тихоновій, була прикрашена прапорами України.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що французький активіст П’єр Афнер захопив будинок, з’явилася ще 13 березня. Чоловік повідомив, що змінив усі замки та буде готовий прийняти там біженців, які ховаються від режиму путіна. Насамперед це стосується людей з України, які були змушені покинути нашу країну через початок повномасштабного вторгнення.

Як відомо, після початку вторгнення росії в Україну країни Євросоюзу розпочали "полювання" за майном та активами російських олігархів. Особливо показовою була низка арештів яхт путінських чиновників. Так в Іспанії було заарештовано яхту глави "Ростеха" Сергія Чемезова, в Гібралтарі затримали яхту Дмитра Пумпянського, а у Франції конфіскували плавзасіб глави "Роснефти" Ігоря Сечина.