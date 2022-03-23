Виллу дочери путина во Франции украсили флагами Украины (фото)

Изменения явно к лучшему

Вилла предполагаемой дочери российского кровавого диктатора владимира путина во Франции слегка преобразилась, после того, как здание захватил местный активист.

Свежей фотографией поделился журналист Михаил Ткач в своем Фейсбуке.

"Забор имения дочери путина в Биаррице", — написал он.

Как видно на фото, вилла, которая предположительно принадлежит Екатерине Тихоновой, была украшена флагами Украины.

Как сообщалось ранее, информация о том, что французский активист Пьер Афнер захватил здание, появилась еще 13 марта. Мужчина сообщил, что сменил все замки и будет готов принять там беженцев, которые скрываются от режима путина. В первую очередь это касается людей из Украины, которые были вынуждены покинуть нашу страну из-за начала полномасштабного вторжения.

Как известно, после начала вторжения россии в Украину, страны Евросоюза начали "охоту" за имуществом и активами российских олигархов. Особенно показательными были ряд арестов яхт путинских чиновников. Так в Испании была арестована яхта главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в Гибралтаре задержали яхту Дмитрия Пумпянского, а во Франции конфисковали плавсредство главы "Роснефти" Игоря Сечина.