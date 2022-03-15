В Испании арестовали яхту российского олигарха Чемезова: чем он известен

В Испании арестовали яхту российского олигарха Чемезова

Власти Испании задержали яхту российского олигарха, главы "Ростеха", Сергея Чемезова.

Об этом сообщает Zona.media со ссылкой на постановление службы.

По данным издания, яхта прибыла в порт Барселоны из Монако в начале февраля. 1 марта судно оставалось у Барселоны.

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Судно остановили 14 марта, когда оно пыталась покинуть порт.

По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, стоимость роскошной 85-метровой яхты Valerie – 140 млн долларов.

Согласно данным Pandora Papers, яхта ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадина. Судно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов.

Яхта Valerie

Кто такой Сергей Чемезов

Сергей Чемезов — российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации "Ростех". С 1980 года работал в экспериментально-промышленном объединении "Луч", с 1983 по 1988 год возглавлял представительство объединения "Луч" в ГДР, где познакомился с путиным.

Сергей Чемезов

В 2007 году вся общественность знала, что Чемезов — друг путина. Более того, его называли возможным преемником путина, который заявлял, что не пойдет на третий срок.

В 2014 году после аннексии Крыма и войны с Украиной Чемезова включили в санкционные списки ЕС и США. 18 июня 2021 года СНБО ввел санкции против Чемезова.

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции.

В отношении российских политиков, олигархов и членов их семей вводятся персональные санкции.

В подсанкционный список попали такие известные российские олигархи как Усманов и Шувалов.