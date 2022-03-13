Во Франции захватили виллу дочери путина и готовятся принять там беженцев из Украины: подробности
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В здании могут свободно расположиться восемь человек.
Во Франции местный активист Пьер Афнер захватил виллу предполагаемой дочери российского кровавого диктатора владимира путина Екатерины Тихоновой и заявил, что готов разместить там украинских беженцев.
Об этом сообщает The Insider.
Вилла расположена в городе Биарриц, что на юго-западе Франции. Активист сообщил, что нашел внутри документы касающиеся российского бизнесмена Геннадия Тимченко и бывшего мужа Тихоновой Кирилла Шамалова.
Издание выяснило, что особняк принадлежал Тимченко с 2007 года, а затем в 2012 была передана Шамалову.
Активист, захвативший виллу, заявил, что в здании есть восемь спальных мест и три ванные комнаты, кроме того он сообщил, что после проникновения сменил там замки.
Афнер отметил, что готов принять любых беженцев, пострадавших от режима путина, но в первую очередь рассчитывает поселить туда пострадавших от войны украинцев.
Как сообщалось ранее, Украина уже 18 дней противостоит вторжению российской оккупационной армии и похоже, что дела у захватчиков идут не очень хорошо. Так в самой россии начались проблемы с оружием и финансированием, а потому власти страны пошли на поклон к Китаю с просьбой о поддержке как в экономическом плане, так и вооружением.
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