Во Франции захватили виллу дочери путина и готовятся принять там беженцев из Украины: подробности

В здании могут свободно расположиться восемь человек.

Во Франции местный активист Пьер Афнер захватил виллу предполагаемой дочери российского кровавого диктатора владимира путина Екатерины Тихоновой и заявил, что готов разместить там украинских беженцев.

Об этом сообщает The Insider.

Вилла расположена в городе Биарриц, что на юго-западе Франции. Активист сообщил, что нашел внутри документы касающиеся российского бизнесмена Геннадия Тимченко и бывшего мужа Тихоновой Кирилла Шамалова.

Издание выяснило, что особняк принадлежал Тимченко с 2007 года, а затем в 2012 была передана Шамалову.

Активист, захвативший виллу, заявил, что в здании есть восемь спальных мест и три ванные комнаты, кроме того он сообщил, что после проникновения сменил там замки.

Афнер отметил, что готов принять любых беженцев, пострадавших от режима путина, но в первую очередь рассчитывает поселить туда пострадавших от войны украинцев.

Как сообщалось ранее, Украина уже 18 дней противостоит вторжению российской оккупационной армии и похоже, что дела у захватчиков идут не очень хорошо. Так в самой россии начались проблемы с оружием и финансированием, а потому власти страны пошли на поклон к Китаю с просьбой о поддержке как в экономическом плане, так и вооружением.