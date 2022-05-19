Яблочко от яблони: в сети нашли высказывания предполагаемой дочери путина

На соответствие личности пользовательницы и дочери путина указывают несколько источников

Мария Воронцова — одна из дочерей российского президента владимира путина, у которого по свидетельствам СМИ всего шестеро отпрысков от разных женщин, публично не выступала с политическими заявлениями, но может поддерживать доктрину своего отца.

Подтверждение этого опубликовал журналист Дмитрий Колезев. В его распоряжении оказались скриншоты из чата, где девушка с ником Maria V высказывается в поддержку путина.

О том, что это Воронцова, Колезеву рассказал участник сообщества. Это группа выпускников факультета фундаментальной медицины МГУ, который Воронцова закончила в 2011 году. При вступлении в чат пользовательница представилась и назвала совпадающий год выпуска. И хотя ответа на прямой вопрос о подтверждении личности Maria V не дала, одна из знакомых журналисток Колезева подтвердила подлинность профиля.

В чате часто поднимаются темы войны и политики и Maria V хоть и не высказывалась прямо в поддержку агрессии россии, пытается, как и путин, представить россию жертвой.

Скриншот сообщения, показанный Колезевым

При этом она выступает против возложения ответственности на российского президента.

Maria V о путине

Она также противится сравнению россии с Германией 30-х годов и заявляет, что в 90-е россия была нищенской, а затем начала становиться процветающей, на что понадобились "десятилетия".

Скрины переписок в чате

Повторяет пользователь Maria V и основные нарративы российской пропаганды про ОРДЛО, НАТО, Крым и "биолаборатории".

Maria V повторяет популярные в россии сентенции

Напомним — 100% подтверждения личности пользователя нет, но если свидетельства верны и Maria V это Мария Воронцова, то это значит, что семья путина его поддерживает, отмечает Колезев.

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