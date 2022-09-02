путін влаштував "вихід до народу" посеред Калінінграду, але росіяни не оцінили (відео)

Росіяни засумнівалися, що у Калінінграді путіна зустрічали "прості смертні"

Російський президент володимир путін, який придумав нову "мету" війни проти України, у четвер, 1 вересня, був з робочим візитом у Калінінграді, де влаштував черговий перформанс під назвою "вихід до народу". Однак, у щирість його намірів не повірили й самі росіяни.

Так, пропагандистський Telegram-канал SHOT опублікував відео, на якому путін нібито посеред вулиці Калінінграда зупиняє свій кортеж, щоб поцікавитися у місцевих жителів, чи не ображає їх губернатор.

Примітно, розповсюджене відео має настільки низьку якість, що обличчя охоронців кортежу у прямому сенсі попливли, а російського диктатора на кадрах взагалі дуже важко розгледіти.

Жест російського диктатора зовсім не оцінив його ж народ. Більшість росіян в один голос заявили, що на шляху слідування президентського кортежу не могло бути, як сказано, "простих мирних жителів". Скоріш за все, для цього перформансу, використали заздалегідь підготовлену масовку, або й взагалі змусили вийти на вулицю співробітників Федеральної служби охорони.

Не сподобався росіянам і формат "діалогу", який тривав лічені секунди і більше був схожим на "замальовку", аніж на адекватне спілкування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у оточенні російського диктатора володимира путіна немає єдиної позиції щодо того, яких цілей росія хоче досягти своїм вторгненням в Україну, і ця невизначеність позначається на рішеннях, які приймає глава кремля.