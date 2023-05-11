Крулевец, а не Калининград. Как путинцы заподозрили Польшу в попытке поделить россию

Поляки решили декоммунизировать город, чем вызвали панику у россиян

Крики о русофобии, подозрения о намерениях Польши разделить россия и попытки назвать Гданьск немецким Данцигом. Так россияне реагируют на девятимайский троллинг от Польской комиссии по стандартизации зарубежных географических наименований.

Последняя рекомендовала называть российский город Калининград привычным польским топонимом Крулевец.

Истерика в кремле

В кремле назвали решение Польши "враждебными действиями". Спикер владимира путина дмитрий песков также обвинил страну в том, что она на протяжении всей истории "иногда скатывается в это безумие своей ненависти к россиянам" и "ничего хорошего для Польши и поляков это не приносит".

"Это уже даже не русофобия, это какие-то процессы на грани с безумием, происходящие в Польше", – сказал песков.

Экс-президент россии дмитрий медведев традиционно разразился истерическим заявлением. Тот намекнул, что нужно употреблять немецкие названия польских городов.

"Никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau", — пишет медведев.

Польшу он предложил назвать "Царством польским в составе россии".

Губернатор Калининградской обл. Антон Алиханов сказал, что поляки "приходят в ярость, политиканство, проповедуют страшную русофобию". Другой представитель местных властей, Дмитрий Лысков, тоже начал цитировать медведева и сказал, что требует соблюдения официальных топонимов.

Польша готовится делить рф, — истерика у блогеров

Между тем, среди блогеров распространяется подозрение, что Польша собралась делить российские территории.

Такого мнения придерживается российский террорист игр горькин-стрелков :

горкин, наверное, судит по себе. Поэтому увидел в переименовании злой умысел

Переименование стало темой пропагандистского шоу Владимира Соловьева. Тот вполне серьезно пригласил "эксперта", предсказывающего, что поляки и литовцы будут ссориться за Калининград:

"Литовцы, конечно, считают, что это не Калининград, а Королявичус. Так что у литовцев с поляками намечается какой-то спор… Как только они начнут делить Калининградскую область, появится, например, один небольшой вопрос. Чей Мемель?", — говорит "эксперт".

Для "экспертов" по пропагандистам все очевидно. Польша и Литва будут делить Крулевец

В российских соцсетях уверены, что переименование – первый колокольчик. Дальше страну вообще подозревают в планах создать какую-то конфедерацию и захватить не только Калининград, но и Украину и Беларусь:

россияне в истерике

российская журналистка Ксения Собчак не подбирает слова и не скрывает, что ее охватили эмоции. "Совершенно о*уили", пишет Ксения.

Собчак разозлилась

Украинцы вспомнили россиянам "Артемовск"

Украинцы также заметили возмущение россиян по поводу переименования Калининграда и обращают внимание, что истерика звучит от людей, которые упорно продолжают называть Бахмут на Донбассе "Артемовском". Хотя это также территория другой страны и россиянам не должно быть дела до этого.

Журналист Сергей Руденко поймал россиян по двойным стандартам

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица традиционно потролил россиян.

На заявления россиян ответил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Он сказал, что ждет переименование россии в Московию.

"У наномедведика истерика, песков хирево пищит — Польша возвращает Кенигсбергу историческое польское название. Ждем самовозгорания путлерцев от новости о возвращении Мордора исторического названия — Московия как существовавшей веками до того, как Петр переименовал ее краденым именем", — написал он.

Кислица потролил россиян

Почему Крулевец

Калининградская область оторвана от остальной территории россии и граничит с Польшей и Литвой. Иногда город называют Кенигсбергом, а современное название он получил в 1946 году, в честь большевика Михаила Калинина.

Польше не понравилось, что Калинин в свое время подписал решение о массовом убийстве поляков в 1940 году — Катынский расстрел. Именно поэтому, по мнению поляков, название Крулевец (Królewiec) более уместно.

Напомним, ранее в Чехии придумали референдум о присоединении Калининграда к республике и поначалу это выглядело как шутка, однако все дошло до того, что чехи создали петицию с призывом вернуть в состав страны Калининград и переименовать его в Краловец.