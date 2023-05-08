Работы становится все больше: на рынке труда замечен интересный сдвиг

Количество работы растет в неожиданных местах

Количество предложений о работе в Украине в апреле 2023 года практически вернулось до показателей 2021 года и сейчас вакансий в пять раз больше, чем было год назад — сразу после вторжения российских войск.

По информации сервиса поиска работы Work.ua, в апреле работодатели разместили более 82 тысяч вакансий. Причем рост числа вакансий в прифронтовых областях показывает, что там налаживается мирная жизнь и восстанавливается экономика.

Так, впервые после полномасштабного вторжения Харьковская область ворвалась в пятерку лидеров по количеству предложений занятости и заняла пятое место, обогнав Ивано-Франковскую область. В свою очередь Днепропетровская область обогнала Львовскую и заняла второе место.

В целом, наибольший прирост вакансий в апреле демонстрировали преимущественно прифронтовые регионы: Харьковская (+26% — 2795 вакансий), Сумская (+17% — 735 вакансий), Черниговская (+16% — 883 вакансии), Херсонская (+14% — 136 вакансий), Запорожская (+14% — 1 415 вакансий) и Киевская область (+13% — 25 717 вакансий).

Топ-5 областей по числу вакансий

Чаще всего сегодня ищут уборщиков (прирост 911 вакансий); охранников (1 088 вакансий); барменов/баристов (1768 вакансий); официантов (1 382 вакансии); комплектовщиков (1 549 вакансий).

Самый высокий спрос искателей работы наблюдается в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой областях. Проще всего работу найти в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской областях – здесь спрос кандидатов меньше всего.

Что с зарплатой?

Средняя зарплата в Украине составляет 16 000 грн., по областям же больше всего платят в Киевской – в среднем 18 000 гривен, в прифронтовых Днепропетровской и Харьковской — по 15 000 грн, в Одесской — 15 500 грн, а во Львовской — 16 000 грн.

Самая высокая средняя оплата труда в Украине находится в диапазоне от 25 000 до 52 500 грн., а Топ-10 должностей с самой высокой средней зарплатой:

52 500 грн — специалисты по размещению рекламы.

41 500 грн — водитель-международник.

30 000 грн — арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик.

29 000 грн — главный инженер, координатор по сбыту.

28 750 грн — менеджер по работе с супермаркетами.

27 600 грн — руководитель интернет-магазина.

27 500 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист.

26 250 грн — зубной техник.

25 450 грн — вебдизайнер.

25 000 грн — автомеханик, автослесарь, прораб, дизайнер интерьера, инженер по гарантии, категорийный менеджер, мастер СТО, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер проектов, программист ЧПУ, технолог мебели, специалист по камнеобработке.

Стоит уточнить, что зарплаты топ-менеджеров и других высокооплачиваемых сотрудников часто публикуются без указания уровня оплаты и конкретные цифры обсуждаются на собеседовании. То есть реальный потолок указать сложно.

Где зарплаты выросли больше всего

Самая низкая средняя зарплата находится в диапазоне от 7 900 до 10 500 грн по должностям: библиотекарь, мастер производственного обучения, уборщик, санитар, посудомоечник, музыкальный руководитель, социальный работник, ассистент ветеринарного врача, оператор аттракционов, горничная.

С началом войны рынок труда в Украине значительно "усох", и несмотря на рост последних месяцев, количество вакансий составляет порядка 80% от довоенного. При этом многие попросту покинули страну, еще уменьшив число кандидатов. В результате, по прогнозам экспертов после победы Украину может ожидать наплыв гастарбайтеров из Азии и Африки.