Роботи стає все більше: на ринку праці помічена цікава тенденція

Кількість роботи зростає у несподіваних місцях

Кількість пропозицій щодо роботи в Україні у квітні 2023 року практично повернулася до показників 2021 року і зараз вакансій у п’ять разів більша, ніж було рік тому — одразу після вторгнення російських військ.

За інформацією сервісу пошуку роботи Work.ua, у квітні роботодавці розмістили понад 82 тисячі вакансій. Причому зростання кількості вакансій у прифронтових областях показує, що там налагоджується мирне життя та відновлюється економіка.

Так, уперше після повномасштабного вторгнення Харківська область увірвалася до п’ятірки лідерів за кількістю пропозицій зайнятості та посіла п’яте місце, обігнавши Івано-Франківську область. У свою чергу Дніпропетровська область випередила Львівську та посіла друге місце.

Загалом найбільший приріст вакансій у квітні демонстрували переважно прифронтові регіони: Харківська (+26% — 2795 вакансій), Сумська (+17% — 735 вакансій), Чернігівська (+16% — 883 вакансії), Херсонська (+14% — 136) вакансій), Запорізька (+14% — 1 415 вакансій) та Київська область (+13% — 25 717 вакансій).

Топ-5 областей за кількістю вакансій

Найчастіше сьогодні шукають прибиральників (приріст 911 вакансій); охоронців (1088 вакансій); барменів/баристів (1768 вакансій); офіціантів (1382 вакансії); комплектувальників (1549 вакансій).

Найвищий попит шукачів роботи спостерігається у Київській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях. Найпростіше знайти роботу в Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях – тут попит кандидатів найменший.

Що із зарплатою?

Середня зарплата в Україні становить 16 000 грн., по областям же найбільше платять у Київській – у середньому 18 000 гривень, у прифронтових Дніпропетровській та Харківській – по 15 000 грн, в Одеській – 15 500 грн, а у Львівській – 16 000 грн. .

Найвища середня оплата праці в Україні знаходиться в діапазоні від 25 000 до 52 500 грн., а Топ-10 посад із найвищою середньою зарплатою:

52 500 грн — фахівці з розміщення реклами.

41 500 грн — водій-міжнародник.

30 000 грн — арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, регіональний менеджер, рихтувальник, ріелтор, тонувальник.

29 000 грн — головний інженер, координатор зі збуту.

28 750 грн — менеджер по роботі з супермаркетами.

27 600 грн — керівник інтернет-магазину.

27 500 грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, дизеліст.

26 250 грн — зубний технік.

25 450 грн — веб-дизайнер.

25 000 грн — автомеханік, автослюсар, виконроб, дизайнер інтер’єру, інженер з гарантії, категорійний менеджер, майстер СТО, менеджер з розвитку, менеджер ЗЕД, менеджер проектів, програміст ЧПУ, технолог меблів, спеціаліст з каменеобробки.

Варто уточнити, що зарплати топ-менеджерів та інших високооплачуваних співробітників часто публікуються без вказівки рівня оплати та конкретні цифри обговорюються на співбесіді. Тобто реальну стелю вказати складно.

Де зарплати зросли найбільше

Найнижча середня зарплата знаходиться в діапазоні від 7 900 до 10 500 грн. за посадами: бібліотекар, майстер виробничого навчання, прибиральник, санітар, посудомийник, музичний керівник, соціальний працівник, асистент ветеринарного лікаря, оператор атракціонів, покоївка.

З початком війни ринок праці в Україні значно "усох", і незважаючи на зростання останніх місяців, кількість вакансій складає близько 80% довоєнного. При цьому багато хто просто покинув країну, ще зменшивши кількість кандидатів. В результаті, за прогнозами експертів, після перемоги Україну може очікувати наплив заробітчан з Азії та Африки.