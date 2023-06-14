8 российских паспортов: Минюст рассказал о "британском инвесторе", требующем у Киева $100 млн

Российское гражданство Сомхишвили до сих пор действует, информации об его аннулировании у украинской власти нет

Предприниматель Тамаз Сомхишвили, выдвигающий иск против киевских властей и претензии к правительству Украины на сумму 100 млн долларов за реконструкцию Харьковской площади (которая так и не была выполнена), по данным Государственной пограничной службы, использовал 8 различных паспортов гражданина рф для пересечения государственной границы. Российское гражданство Сомхишвили до сих пор действует, у украинских государственных органов нет информации о факте его лишения или аннулирования.

Об этом говорится в ответе заместителя министра юстиции Ирины Мудрой на информационный запрос издания "Телеграф".

"По подтверждению уполномоченных органов, Минюсту стало известно, что Тамаз Сомхишвили был гражданином российской федерации, и информация об отмене или лишении его российского гражданства отсутствует. Кроме того, по информации, имеющейся в Минюсте от Администрации Государственной пограничной службы Украины, Тамаз Сомхишвили до 2018 года неоднократно использовал для пересечения государственной границы Украины восемь разных паспортов гражданина российской федерации", — говорится в ответе министерства.

Как следует из письма Минюста, на Тамаза Сомхишвили как на лицо, связанное с государством-агрессором, которое было лишено ГМСУ вида на жительство в Украине, распространяется действие моратория на выполнение материальных требований.

"В соответствии с ч. 1 п. 1 постановления правительства № 187 установлен мораторий на выполнение денежных и других обязательств, кредиторами по которым являются граждане РФ, кроме проживающих в Украине на законных основаниях. Согласно информации, полученной от Государственной миграционной службы Украины, принято решение об отмене вида на временное проживание Тамаза Сомхишвили, отсутствует подтвержденная информация о том, что Тамаз Сомхишвили "проживает на территории Украины на законных основаниях", — говорится в ответе министерства.

Замминистра отметила, что ей неизвестно, используется ли эта информация КГГА и Киевским городским советом в судебном процессе, который сейчас проходит в Северном апелляционном хозяйственном суде Киева.

"Минюст не является стороной по делу, соответственно, не владеет информацией о процессе формирования "фундамента" позиции КГГА и Киевсовета", — говорится в ответе на информационный запрос.

Также Ирина Мудра отмечает, что в министерство не поступали запросы гражданина Тамаза Сомхишвили со стороны официальных органов Великобритании.

"У Минюста отсутствуют обращения/письма от органов власти или дипломатических представительств Королевства Великобритании и Северной Ирландии по поддержке Тамаза Сомхишвили", — подчеркивается в письме.

Ответ на информационный запрос издания Телеграф. стр.1

Ответ на информационный запрос издания Телеграф. стр.2

Напомним, что защита Тамаза Сомхишвили неоднократно настаивала на статусе своего подзащитного как "британского инвестора", интересами которого заботятся официальные органы Великобритании, а также отмечал, что от результатов судебного процесса зависят отношения с британскими партнерами и дальнейшая помощь для Украины со стороны Великобритании.

Как сообщалось, в 2019 году Тамаз Сомхишвили обратился в суд, требуя компенсировать ему $100 млн убытков по упущенной выгоде, якобы нанесенной во время реконструкции Харьковской площади в 2007 году его компанией "Киев Терминал", которая так и не была осуществлена. В СМИ было опубликовано письмо Министерства юстиции в КГГА, в котором говорилось, что по данным Минюста и Службы внешней разведки Украины, Тамаз Сомхишвили является гражданином россии, бывшим руководителем и владельцем ряда энергетических российских компаний. В мае 2023 года ГМСУ аннулировала Тамазу Сомхишвили вид на жительство в Украине.