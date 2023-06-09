Ринок праці майже відновився до показників мирного часу: кого шукають та скільки платять

Середня зарплата знову зростає

Ринок праці в Україні наздоганяє за показником травень 2021-го та навіть січень 2022 року. За результатами травня 2023-го компанії розмістили 90 023 вакансії — зростання склало понад 9%. А червень може стати місяцем, коли буде встановлено новий рекорд.

Такі дані наводить система управління наймом Work.ua, відзначаючи, що особливе зростання кількості вакансій спостерігається особливо у прифронтових областях та регіонах на заході України.

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Найбільший приріст у відсотках був зафіксований у Тернопільській (+17% — 2171 вакансія), Івано-Франківській (+14% — 2832), Сумській (+13% — 828), Рівненській (+13% — 1 868) та Харківській ( +12% — 3131) областях.

Лідирувати за абсолютною кількістю розміщених вакансій продовжують області:

Київська – 28 410;

Львівська – 8781;

Дніпропетровська – 8511;

Одеська – 6455;

Харківська — 3131 вакансія.

Щодо конкретних професій, то найінтенсивніше приростали вакансії для посад "Водій екскаватора" (+47%), "Маляр" (+45%), "Прораб" (+42%), "Покоївка" (+41%), " Водій навантажувача" (+40%). Також зросла кількість вакансій з посад різноробочий, будівельник, сантехнік, піцайоло, керуючий мережі магазинів.

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Зарплати зростають

Як підкреслили в Work.ua, хоча кількість вакансій зростає, конкуренція знижується, через що роботодавці змушені боротися за працівників. Одним із засобів боротьби стало зростання заробітної плати: так, її середній розмір за підсумками травня зріс ще на 500 гривень та становив 16 500.

Також зросли середні заробітні плати в окремих регіонах України. Наприклад, у Дніпропетровській області – з 15 000 до 16 000 грн., Київській – з 18 000 до 18 200 грн., Одеській – з 15 500 до 16 000 грн.

Топ-7 найбільш високооплачуваних професій виглядають так:

52 500 грн – медіабайєр (фахівець із розміщення реклами);

40 000 грн — водій-міжнародник;

32 500 грн – ендодонтист;

30 000 грн — керівник будівельного проекту, менеджер по роботі з супермаркетами, рихтувальник, ріелтор, тонувальник;

29 000 грн — кур’єр з авто;

28 000 грн – координатор зі збуту, регіональний менеджер;

27 550 грн — арматурник, бізнес-аналітик, головний інженер, дизеліст, начальник відділу кадрів.

Серед категорій із високою зарплатою зберігається стабільність — лідирують "Нерухомість" та "Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки", де пропонують 30 000 грн. У категорії "Транспорт, автобізнес" середня зарплата становить 20 500 грн, у "Продажі, закупівлі" — 20 000 грн, а "Маркетингу, рекламі, PR" — 19 000 грн.

Зростання зарплат нерівномірне

Найменші зарплати у травні отримували бібліотекарі та консьєржі (по 7 000 грн), паркувальники (7 875 грн), санітари (8 000 грн), прибиральники (8 500 грн), посудомийки (9 000 грн) та майстри виробничого навчання (9 500) грн).

Нагадаємо, що за підсумками квітня на ринку праці в Україні були 82 000 вакансій.