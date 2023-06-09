Рынок труда почти восстановился до показателей мирного времени: кого ищут и сколько платят

Средняя зарплата снова растет

Рынок труда в Украине догоняет по показателю май 2021-го и даже январь 2022 года. По результатам мая 2023-го компании разместили 90 023 вакансии — рост составил более 9%. А июнь может стать месяцем, когда будет установлен новый рекорд.

Такие данные приводит система управления наймом Work.ua, отмечая что особый рост количества вакансий наблюдается особенно в прифронтовых областях и регионах на западе Украины.

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Самый больший прирост в процентах был зафиксирован в Тернопольской (+17% — 2171 вакансия), Ивано-Франковской (+14% — 2832), Сумской (+13% — 828), Ровенской (+13% — 1 868) и Харьковской (+12% — 3131) областях.

Лидировать по абсолютному числу размещенных вакансий продолжают области:

Киевская – 28410;

Львовская – 8781;

Днепропетровская – 8511;

Одесская – 6455;

Харьковская – 3131 вакансия.

Что касается конкретных профессий, то интенсивнее всего прирастали вакансии для должностей "Водитель экскаватора" (+47%), "Маляр" (+45%), "Прораб" (+42%), "Горничная" (+41%), "Водитель погрузчика" (+40%). Также выросло количество вакансий по должностям разнорабочий, строитель, сантехник, пиццайоло, управляющий сети магазинов.

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Зарплаты растут

Как подчеркнули в Work.ua, хотя количество вакансий растет, конкуренция падает, из-за чего работодатели вынуждены бороться за работников. Одним из средств стал рост заработной платы: так, ее средний размер по итогам мая вырос еще на 500 гривен и составил 16 500.

Также выросли средние зарплаты в отдельных регионах Украины. Например, в Днепропетровской области – с 15 000 до 16 000 грн, Киевской – с 18 000 до 18 200 грн, Одесской – с 15 500 до 16 000 грн.

Топ-7 самых высокооплачиваемых профессий выглядят следующим образом:

52 500 грн – медиабайер (специалист по размещению рекламы);

40 000 грн — водитель-международник;

32 500 грн – эндодонтист;

30 000 грн — руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами, рихтовщик, риелтор, тонировщик;

29 000 грн — курьер с авто;

28 000 грн – координатор по сбыту, региональный менеджер;

27 550 грн — арматурщик, бизнес-аналитик, главный инженер, дизелист, начальник отдела кадров.

Среди категорий с высокой зарплатой сохраняется стабильность — лидируют "Недвижимость" и "Топ-менеджмент, руководство высшего звена", где предлагают 30 000 грн. В категории "Транспорт, автобизнес" средняя зарплата составляет 20 500 грн, в "Продаже, закупке" — 20 000 грн, а "Маркетинге, рекламе, PR" — 19 000 грн.

Рост зарплат неравномерен

Самые маленькие зарплаты в мае получали библиотекари и консьержи (по 7 000 грн), парковщики (7 875 грн), санитары (8 000 грн), уборщики (8 500 грн), посудомойки (9 000 грн) и мастера производственного обучения (9 500 грн).

Напомним, что по итогам апреля на рынке труда в Украине были 82 000 вакансий.