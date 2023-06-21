"Предохранитель от демпинга зарплаты": экономист подсказал, как государству возвращать украинцев из-за границы

Оживление на рынке труда действительно начнется и его перспективы вполне положительны, считает эксперт

После победы украинцам нужно будет работать на восстановление своего государства и восстановление экономики. А значит, нужно беженцев, которые нашли убежище в европейских странах, вернуть домой. Для этого требуются достойные условия труда и высокая заработная плата.

Об этом в комментарии "Телеграфу " рассказал заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Эксперт считает, что украинцы, выехавшие за границу во время войны и нашедшие работу в Польше, Чехии, Венгрии, в большинстве своем не будут возвращаться на Родину, мотивируясь исключительно патриотическими чувствами.

По его словам, работодателям, заинтересованным в высококвалифицированных кадрах, следует понять, что оживление рынка труда должно проявляться не только в количестве вакансий, но и в достойных условиях работы.

Как утверждает экономист, разборчивость украинцев может стать своего рода предохранителем от демпинга зарплаты.

"Оживление на рынке труда действительно начнется и его перспективы вполне положительные. В то же время, вряд ли эти рабочие места и условия труда будут более привлекательными, чем в странах Центральной и Восточной Европы. Рост заработной платы в ближайшее время ожидать не стоит, ведь в прошлом году инфляция составила 30%, а в текущем году составит 25%, что исключает возможность улучшения показателей", – отмечает экономист.

Больше по теме по послевоенной перспективе рынка труда в Украине читайте на сайте " Телеграф " в статье: " Повоенный рынок труда. Ждать ли украинцам новые рабочие места и повышение зарплат"

Напомним, что рынок труда в Украине догоняет по показателю май 2021-го и даже январь 2022 года. По результатам мая 2023-го компании разместили 90 023 вакансии — рост составил более 9%. А июнь может стать месяцем, когда будет установлен новый рекорд. По данным системы управления наемом Work.ua, особый рост количества вакансий наблюдается особенно в прифронтовых областях и регионах на западе Украины.