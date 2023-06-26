В Минюсте зарплаты в сотни тысяч гривен? Журналист выложил фото документов

Во время войны в стране чиновники получают космическую зарплату

Пока в Украине думали, возвращать ли выплаты военнослужащим на фронте, в Министерстве юстиции Украины чиновники получали заработную плату в размере более чем 200 тысяч гривен. Речь идет о заместителях директоров.

Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал журналист, основатель канала "Свободный" Влад Сидоренко.

По его словам, документ ему передал собеседник из Минюста. В нем указано, что директор Департамента исполнительной службы в апреле текущего года получил заработную плату в размере 430 тысяч гривен.

"А вы, жалкий народец, людишки – терпите. И надбавка военным, вы чего там, с ума сошли? В стране война, денег нет!", — пишет Сидоренко.

К тому же указывается, что заместитель директора Департамента исполнительной службы получил более 197 тысяч гривен. А в апреле его зарплата выросла до 240 тысяч гривен, с учетом надбавок и премий.

В то же время заместителю директора Департамента — начальнику Управления контроля за деятельностью исполнительной службы в марте 2023 была начислена зарплата в размере 192 тысячи гривен, а уже в апреле — более 230 тысяч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого в прошлом году в Украине была самая высокая зарплата. В топ-5 попали: водитель-международник, менеджер по продажам, врач-стоматолог и другие.