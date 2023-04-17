Возвращение доплат военным в 30 тысяч и "раскулачивание" чиновников: готовы ли к этому украинцы
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Более половины украинцев считают нынешние выплаты военным справедливыми
Две трети украинцев поддерживают принятие Верховной Радой законопроекта №8312 об уменьшении зарплат чиновников и госслужащих ради возвращения доплат в 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и сотрудникам ГСЧС на период военного положения.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.
Однозначно поддерживают решение украинского парламента об увеличении выплат военным за счет чиновников 64,2% опрошенных. Скорее поддерживают — 17,2%; скорее нет — 6,5%; точно не поддерживают — 5,0%; затруднились с ответом — 7,0% респондентов
На вопрос анкеты, "Подержали ли бы вы уменьшение зарплат менеджмента госпредприятий для повышения выплат военным?" голоса разделились следующим образом:
- однозначно да — 52,0%;
- скорее да — 22,5;
- скорее нет — 11,7%;
- точно нет — 4,7%;
- затруднились с ответом — 9,1%.
В апреле т.г. считают однозначно справедливыми зарплаты военных 24,9 процента опрошенных, в марте-2023 эта цифра была выше — 28,8%. Остальные голоса распределись следующим образом:
- скорее так – 25,7% (28,3);
- скорее нет – 22,8% (19,2);
- точно нет – 14,1% (12,7);
- затруднились с ответом — 12,4% (11,0).
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 15 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.
Напомним, нардеп от партии "Голос", секретарь бюджетного комитета ВР Владимир Цабаль заблокировал подписание закона о возврате доплат в 30 тысяч гривен военным.
"Телеграф" также писал, что выплаты военным в размере 30 тысяч гривен отменили в феврале 2023 года.