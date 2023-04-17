Укр

Возвращение доплат военным в 30 тысяч и "раскулачивание" чиновников: готовы ли к этому украинцы

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Возвращение выплат военным пока зависло
Возвращение выплат военным пока зависло. Фото antikor.com.ua

Более половины украинцев считают нынешние выплаты военным справедливыми

Две трети украинцев поддерживают принятие Верховной Радой законопроекта №8312 об уменьшении зарплат чиновников и госслужащих ради возвращения доплат в 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и сотрудникам ГСЧС на период военного положения.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Однозначно поддерживают решение украинского парламента об увеличении выплат военным за счет чиновников 64,2% опрошенных. Скорее поддерживают — 17,2%; скорее нет — 6,5%; точно не поддерживают — 5,0%; затруднились с ответом — 7,0% респондентов

На вопрос анкеты, "Подержали ли бы вы уменьшение зарплат менеджмента госпредприятий для повышения выплат военным?" голоса разделились следующим образом:

  • однозначно да — 52,0%;
  • скорее да — 22,5;
  • скорее нет — 11,7%;
  • точно нет — 4,7%;
  • затруднились с ответом — 9,1%.

В апреле т.г. считают однозначно справедливыми зарплаты военных 24,9 процента опрошенных, в марте-2023 эта цифра была выше — 28,8%. Остальные голоса распределись следующим образом:

  • скорее так – 25,7% (28,3);
  • скорее нет – 22,8% (19,2);
  • точно нет – 14,1% (12,7);
  • затруднились с ответом — 12,4% (11,0).

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 15 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, нардеп от партии "Голос", секретарь бюджетного комитета ВР Владимир Цабаль заблокировал подписание закона о возврате доплат в 30 тысяч гривен военным.

"Телеграф" также писал, что выплаты военным в размере 30 тысяч гривен отменили в феврале 2023 года.

Теги:
#Опрос #Выплаты #Социология #Active Group #ВСУ