Возвращение доплат военным в 30 тысяч и "раскулачивание" чиновников: готовы ли к этому украинцы

Более половины украинцев считают нынешние выплаты военным справедливыми

Две трети украинцев поддерживают принятие Верховной Радой законопроекта №8312 об уменьшении зарплат чиновников и госслужащих ради возвращения доплат в 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и сотрудникам ГСЧС на период военного положения.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Однозначно поддерживают решение украинского парламента об увеличении выплат военным за счет чиновников 64,2% опрошенных. Скорее поддерживают — 17,2%; скорее нет — 6,5%; точно не поддерживают — 5,0%; затруднились с ответом — 7,0% респондентов

На вопрос анкеты, "Подержали ли бы вы уменьшение зарплат менеджмента госпредприятий для повышения выплат военным?" голоса разделились следующим образом:

однозначно да — 52,0%;

скорее да — 22,5;

скорее нет — 11,7%;

точно нет — 4,7%;

затруднились с ответом — 9,1%.

В апреле т.г. считают однозначно справедливыми зарплаты военных 24,9 процента опрошенных, в марте-2023 эта цифра была выше — 28,8%. Остальные голоса распределись следующим образом:

скорее так – 25,7% (28,3);

скорее нет – 22,8% (19,2);

точно нет – 14,1% (12,7);

затруднились с ответом — 12,4% (11,0).

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 15 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, нардеп от партии "Голос", секретарь бюджетного комитета ВР Владимир Цабаль заблокировал подписание закона о возврате доплат в 30 тысяч гривен военным.

"Телеграф" также писал, что выплаты военным в размере 30 тысяч гривен отменили в феврале 2023 года.