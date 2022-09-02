Так вкусно, что хочется съесть все и сразу: рецепт необычного варенья из арбуза

Не смешите выбрасывать шкурки в мусор.

А вы знали, что из арбуза можно приготовить варенье? И при чем, не из самой красной и сочной мякоти, а из арбузных корок! Более того, эти "отходы" также очень полезные и на огороде в борьбе с вредителями. Однако сейчас не об этом.

Как приготовить вкуснейший джем из арбузных корок рассказывает издание prostoway. Так что если вы гурман, или просто очень любите арбузы, предлагаем вам приготовить подобное варенье.

Варенье из арбузных корок: рецепт

Ингредиенты:

1 кг кожуры от арбуза,

2 кг сахара,

1 л воды,

5 г лимонной кислоты,

щепотка ванильного сахара.

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Способ приготовления:

Кожицу от арбуза хорошенько помойте, очистите от верхней темно-зеленой кожуры и порежьте кубиками. Кубики опустите в горячую воду, в которую предварительно добавьте лимонную кислоту. Через 5-7 минут вытащите корки и погрузите их в холодную воду, и затем снова вытащите. После залейте это все сахарным сиропом, доведите до кипения и варите пока кожица не станет светлой. После выдержите кожицу в сиропе 6-8 часов. После доведите будущее варенье до кипения, добавьте щепотку лимонной кислоты, покипятить 5-10 минут, снова выключите и оставьте на 2-3 часа. Третий раз проварите после кипения 3-5 минут, добавьте ванильный сахар и выключите. Разлейте по баночках и храните варенье в холодильнике.

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