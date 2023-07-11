Будемо відчувати довго і глобально: як підрив Каховської ГЕС вплине на ринок продуктів в Україні

Міністр агрополітики попередив про вплив на подальший експорт продукції

Україні не загрожує різкий дефіцит аграрної продукції через наслідки руйнування Каховської ГЕС. Однак, помірний вплив на ринок буде відчуватись протягом довгого часу.

Про це міністр агрополітики Микола Сольський розповів в інтерв’ю сайту "Телеграф"

"Немає такого, що сьогодні сталася якась біда, а завтра ви приходите в магазин, і все у два рази дорожче або якоїсь продукції не стало. Це не та ситуація. Її ми будемо відчувати потроху, але довго і глобально. Ми на продукцію з цього регіону, з окупованої території зокрема, цього року не розраховували, давайте об'єктивно. Але ми на неї розраховуємо в майбутньому. Це означає, що коли ми звільнимо ці території, то країна буде менше заробляти, тому що буде менше експортувати", — пояснив міністр.

Більше про ситуацію в аграрному секторі та дотичних до нього галузях переробки читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Каховську ГЕС після Перемоги треба відбудувати, — міністр Сольський про загрозу для півдня, заборону експорту зерна та майбутнє молочної галузі".

Нагадаємо, зараз без доступу до зрошення залишились понад 300 тисяч гектарів землі на Півдні України. Це є серйозною проблемою для місцевих фермерських господарств.

Як писав "Телеграф", знищення греблі Каховської ГЕС російськими окупантами стало справжнім шоком для ринку кавунів. Ціни на них підскочили до 25-30 грн за кг. Водночас, жодних великих коливань в цінах на продукти в Україні фахівці не прогнозують.