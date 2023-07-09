В Україні зросли ціни на м'ясо та сало. За прогнозами експертів, восени очікується подорожчання продуктів.

В Україні подешевшали сезонні овочі, але подорожчали м'ясо та сало. За місяць зростання цін на свинину у роздробі становило 2%.

Про зміну роздрібної вартості свинини повідомили аналітики асоціації "Свинарі України" після щомісячного моніторингу цін національних торгових мереж. В АСУ уточнили, що не всі позиції подорожчали однаково:

"Помітніше подорожчала тазостегнова частина, ціна якої наприкінці місяця становила 192,15 грн/кг, що на 4,6% або 8,4 грн/кг вище, ніж на початку. Втім, суттєве коливання цін протягом травня та червня скоротило відрив між середньомісячними позначками до 1,3%, крім того, на 5,3 грн/кг (2,1%) зросла ціна ошийка, склавши 255,9 грн/кг наприкінці місяця, саме ця сезонно затребувана товарна позиція відчутно подорожчала порівняно з її середньою травневою ціною: так, якщо місяцем раніше його ціна коливалася в межах 238-250 грн/кг, то на початку літа згаданий максимум став стартом для подальшого зростання, і ціни, і темпи приросту інших преміальних частин (вирізка, корейка, стейк) помітно нижче", — зазначили експерти.

В АСУ зазначили, що протягом червня вартість яловичини в середньому зросла на 3,6%, індичати – на 1,5%, а курячих стегенець та грудинки – на 2,2% та 1,2% відповідно.

Ціна свинини у супермаркетах

За даними Мінфіну, грудинка подорожчала за місяць із 182,60 грн/кг до 183,06 грн/кг. У магазинах Новус її продають за 169 грн/кг.

Шашличне м'ясо, яке у червні продавали по 208,42 грн/кг, зараз коштує 211,31 грн/кг. Мінімальна ціна на це м'ясо у торговій мережі Варус – 189,90 грн/кг.

Ціна сала у супермаркетах

Домашнє сало місяць тому продавали в середньому по 189 грн./кг, а зараз його пропонують уже по 254 грн./кг.

Що буде з цінами продуктів восени

В Україні восени очікується подорожчання продуктів, але воно не буде значним. Про це 24 каналу повідомив економіст Олег Пендзин. Причини – збільшення видатків, підвищення зарплат, подорожчання сировини та оренди, динаміка курсу гривні до долара. Негативно на ситуації на ринку вплине підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

"Влітку, як правило, період дефляції. У нас продовольчий кошик досить серйозно дешевшає через овочі та фрукти з відкритого ґрунту, нашої території. У той же час, враховуючи подорожчання електрики, зросте ціна на м'ясо та яйця. Але це не відразу і не суттєво", — зазначив Олег Пендзин. За його словами, на ціни впливає багато чинників. "Причин для інфляції досить багато. Факторів, що впливають на зростання цін, багато. Це видатки, зростання зарплат, здорожчання оренди та сировини, динаміка курсу гривні до долара".

З 1 липня в Україні подорожчало автомобільне пальне, тож збільшення ціни на деякі продукти та товари першої необхідності теж не змусить себе чекати.