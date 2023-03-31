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Швидкий і незвичний спосіб засолити сало — потім будете робити тільки так

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Є простий спосіб
Є простий спосіб. Фото agronews.ua

Рецепт з часником і перцем

Гарно засолене сало завжди стане в нагоді. Якщо ви приготували намазку з м’ясом і овочами, і у вас залишилось сало, його слід засолити. Це класичний спосіб зберігання.

ProstoWay розповідає про те, як швидко засолити сало. Окрім солі, знадобиться часник, лаврове листя та чорний перець.

Інгредієнти:

  • сало — 0,5 кг
  • чорний мелений перець
  • лаврове листя
  • часник — 4 зубчика
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Шматок сала проткніть ножем в кількох місцях. Робіть це з різних сторін. Поріжте часник пластинками і покладіть його в отримані отвори.
  2. Змішайте сіль, перець та мелене лаврове листя. У цій суміші обваляйте сало з усіх сторін. Загорніть його у фольгу.
  3. Покладіть згорток в холодильник на 12 годин. За цей час воно рівномірно просолиться.

Цей спосіб смачний, швидкий, зручний. Жодних зайвих дій. Після засолення сало слід зберігати в морозильнику. Найкраще порізати його порційно і діставати шматочками, наприклад, до духмяного борщу з карасями.

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#Рецепт #Сало