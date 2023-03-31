Швидкий і незвичний спосіб засолити сало — потім будете робити тільки так

Рецепт з часником і перцем

Гарно засолене сало завжди стане в нагоді. Якщо ви приготували намазку з м’ясом і овочами, і у вас залишилось сало, його слід засолити. Це класичний спосіб зберігання.

ProstoWay розповідає про те, як швидко засолити сало. Окрім солі, знадобиться часник, лаврове листя та чорний перець.

Інгредієнти:

сало — 0,5 кг

чорний мелений перець

лаврове листя

часник — 4 зубчика

сіль

Спосіб приготування:

Шматок сала проткніть ножем в кількох місцях. Робіть це з різних сторін. Поріжте часник пластинками і покладіть його в отримані отвори. Змішайте сіль, перець та мелене лаврове листя. У цій суміші обваляйте сало з усіх сторін. Загорніть його у фольгу. Покладіть згорток в холодильник на 12 годин. За цей час воно рівномірно просолиться.

Цей спосіб смачний, швидкий, зручний. Жодних зайвих дій. Після засолення сало слід зберігати в морозильнику. Найкраще порізати його порційно і діставати шматочками, наприклад, до духмяного борщу з карасями.